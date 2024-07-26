Η Σπαρτιάτισσα Κυνίσκα: Η πρώτη γυναίκα Ολυμπιονίκης

Με αφορμή την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων σήμερα στο Παρίσι, η ΤΑΖ του Βερολίνου αναφέρεται στην Κυνίσκα, αρχαία Σπαρτιάτισσα και μοναδική γυναίκα νικήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων. Όπως γράφει το δημοσίευμα, μόνο λίγα λόγια έχουν διασωθεί από την Κυνίσκα: «Ο πατέρας μου και τα αδέλφια μου είναι βασιλιάδες της Σπάρτης.Εγώ, η Κυνίσκα, νικήτρια με μια ομάδα αλόγων, έδωσα εντολή να στηθεί το άγαλμα. Δηλώνω η μόνη γυναίκα σε όλη την Ελλάδα που κέρδισε αυτό το στέμμα».

Και λίγο παρακάτω το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας αναφέρεται στη θέση των γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. «Ως γνωστόν, οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν ένας πατριαρχικός διαγωνισμός. Οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να λάβουν μέρος ενώ ακόμα και η παρακολούθηση των αγώνων από παντρεμένες γυναίκες ήταν απαγορευμένη και τιμωρούνταν με θάνατο. Προβλήθηκε όμως αντίσταση και αρκετές γυναίκες συγγενείς Ολυμπιονικών κατάφεραν να παρακολουθήσουν. Κάποια με το όνομα Καλλιπάτειρα λέγεται ότι μεταμφιέστηκε σε προπονητή για να μπει στο γήπεδο. Ωστόσο η εκδοχή αυτή αμφισβητείται. Σε κάθε περίπτωση και παρόλες τις απαγορεύσεις υπήρξε ένα κενό που εκμεταλλεύτηκε η Κυνίσκα. Στις ιπποδρομίες ως νικητές δεν λογίζονταν οι οδηγοί των αρμάτων, αλλά οι ιδιοκτήτες των αλόγων. Η Κυνίσκα είχε μια ομάδα, εκπαίδευε η ίδια τα άλογά της, αλλά έβαλε έναν άνδρα να οδηγήσει το άρμα και έτσι κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες δύο φορές. Δεν της επέτρεψαν όμως να δει τον θρίαμβό της».

Περί του «κυβερνητικού πάρκου»

O Γκερτ Χέλερ, ανταποκριτής του Γερμανικού Δημοσιογραφικού Δικτύου RND, αναφέρεται στη μεταφορά υπουργείων και υπηρεσιών από το κέντρο της Αθήνας στις πρώην εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ και γράφει: «Τα ζιζάνια φυτρώνουν ανάμεσα σε κτίρια που καταρρέουν και άδειες αίθουσες εργοστασίων. Έτσι μοιάζει σήμερα ο χώρος του πρώην εργοστασίου όπλων και πυρομαχικών ΠΥΡΚΑΛ στην Αθήνα. Η ελληνική κυβέρνηση θέλει να δώσει και πάλι ζωή σε αυτή την πρώην βιομηχανική περιοχή 15 εκταρίων. Εννέα υπουργεία και αρκετές υπηρεσίες που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας προγραμματίζεται να μετεγκατασταθούν εδώ τα επόμενα χρόνια. Αναζητείται τώρα ιδιώτης επενδυτής για να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει το έργο μαζί με το κράτος. Ο διαγωνισμός διεξάγεται ήδη από την περασμένη εβδομάδα. Η επένδυση υπολογίζεται στα 514 εκ. ευρώ και η κατασκευή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2025, με τα πρώτα κτίρια να έχουν προγραμματιστεί να παραδοθούν μέχρι το τέλος του 2026».

Υπάρχουν όμως και αυτοί που διαφωνούν: «Όμως υπάρχει αντίσταση στον δήμο Δάφνης-Υμηττού, στον οποίο ανήκει ο χώρος της ΠΥΡΚΑΛ. Ακόμα, μια πρωτοβουλία πολιτών έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Ελλάδας, για να σταματήσει τα σχέδια [...]. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επίσης δεν πιστεύει στα σχέδια της κυβέρνησης. Το έργο είναι "εξαιρετικά μεγαλεπήβολο", λέει. Η μετακίνηση των υπουργείων από το κέντρο της πόλης θα έχει ως αποτέλεσμα η Αθήνα να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο σε μια ξενοδοχειακή πόλη που κατοικείται κυρίως από τουρίστες».

Νομικοί ακροβατισμοί

Και τέλος, το σχόλιο της Süddeutsche Zeitung για το κλείσιμο γερμανικών αεροδρομίων από ακτιβιστές για την προστασία του κλίματος. Η εφημερίδα θεωρεί πως το γερμανικό δίκαιο είναι σαφές, αλλά ο υπ. Μεταφορών είναι αυτός που αφήνει λάθος εντυπώσεις: «Από όλους, ο πρώην εισαγγελέας και δικαστής Δρ. Φόλκερ Βίσινγκ, υπουργός Μεταφορών, είναι αυτός που δίνει δημόσια την εντύπωση ότι οι αποκλεισμοί των αεροδρομίων επιτρέπονται. Λες και η γερμανική νομοθεσία δεν είναι αρκετά σαφής. Κάνει λόγο για "ελεύθερες ζώνες δικαίου" στα αεροδρόμια. Παραθυράκια δηλαδή στην ποινική ευθύνη. Αυτά ισχυρίζεται πως θα πρέπει τώρα να κλείσουν με έναν νέο, πιο αυστηρό νόμο. Ανοησίες. Η γερμανική νομοθεσία δεν έχει κενά ως προς αυτό. Δεν υπάρχουν "χώροι όπου δεν τηρείται το δίκαιο" στα αεροδρόμια. Οι ακτιβιστές για το κλίμα που μπλοκάρουν τα αεροδρόμια θα έπρεπε να τιμωρηθούν, και μάλιστα πολύ αυστηρά».

Πηγή: DW

