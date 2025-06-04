Eυλογία πριν από το... νέο βήμα; "Θεία φώτιση" για τον Αντώνη Σαμαρά;

Στο Άγιον Όρος βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες ο Αντώνης Σαμαράς. Ενδεχομένως όχι για μια απλή προσκυνηματική εκδρομή. Ο πρώην πρωθυπουργός διανυκτέρευσε στη Μονή Σίμωνος Πέτρας και επισκέφθηκε και τη Μονή Βατοπαιδίου, όπου τον υποδέχθηκε θερμά ο ηγούμενος Εφραίμ. Όπως άκουσα, ο κ. Σαμαράς έλαβε την ευλογία του γέροντα -με τις κακές... γλώσσες να λένε πως ίσως τη χρειαστεί, αν πράγματι επιβεβαιωθούν οι φήμες που τον θέλουν να σκέφτεται την ίδρυση νέου κόμματος.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο κ. Σαμαράς πήγε στο Άγιον Όρος για περισυλλογή και προσευχή, άλλοι πάλι ότι πήγε για να πάρει φώτιση και… πολιτική ώθηση. Πάντως, το timing της επίσκεψης θα μπορούσαμε να εικάσουμε ότι δεν είναι εντελώς τυχαίο. Υπάρχουν πηγές που υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει ήδη ξεκινήσει τις ετοιμασίες για τη δημιουργία του κόμματός του. Έτσι, ίσως να αποφάσισε να ξεκινήσει από τα «άγια των αγίων».

Πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός πρόλαβε τον νυν, ο οποίος θα επισκεφθεί το Άγιον Όρος τον Ιούλιο. Το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων, όπως και να το κάνουμε δημιούργησε μια "ένταση" στις σχέσεις με την Εκκλησία. Σημείο που ο πρώην πρωθυπουργός, κ. Σαμαράς, σε όλους τους τόνους, προσπαθεί να στρέψει υπέρ του. Το αν ο Μεσσήνιος πολιτικός έλαβε... "θεία φώτιση" από την επίσκεψή του για το επόμενο (πολιτικό) βήμα θα φανεί στη συνέχεια.

"Κεφάλαιο για την παράταξη" ή "Εχθρός του καλού ο... καλύτερος"

Το γεγονός ότι ο Νίκος Δένδιας έχει καταχωρηθεί στους δελφίνους, το θίξαμε πριν λίγες μέρες. Φαίνεται πως ορισμένοι σπεύδουν να πιάσουν στασίδι στο πλευρό του Ν.Δ. από νωρίς (ίσως και πολύ νωρίς). Ο λόγος για τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή Β΄ Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας. Αφού ο κ. Μαρκόπουλος συναντήθηκε με τον κ. Δένδια τη Δευτέρα, το βράδυ της ίδιας μέρας παρέθεσε συνέντευξη στο κανάλι της Βουλής, όπου με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια περί κερκόπορτας για την Τουρκία ανέφερε: "Ο Δένδιας αποτελεί κεφάλαιο για την παράταξη, και καλά κάνει και καταθέτει δημόσια την άποψή του με την οποία μάλιστα και πλήθος βουλευτών ταυτιζόμαστε. Δεν είναι μομφή για την εξωτερική μας πολιτική. Έχω εμπιστοσύνη στον Γεραπετρίτη. Είμαστε έτοιμοι για το καλύτερο». "Εχθρός του καλού το καλύτερο" δεν λένε άλλωστε; Γιατί να μην είναι το καλύτερο (ή μάλλον ο καλύτερος...) ο Νίκος Δένδιας;

Ποδηλατάδα αλά ΓΑΠ; Ασκήσεις (πολιτικής) ισορροπίας

Ταλαιπωρία για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Η ποδηλατάδα δεν του βγήκε σε καλό. Τον άφησε με τροχαντηρίτιδα ισχίου με αποτέλεσμα να χρειαστεί να κάνει ενέσεις.

Βαδίζει ή μάλλον... ποδηλατίζει... στον δρόμο του ΓΑΠ ή τα νέα από πρόσφατη δημοσκόπηση που έδινε ποσοστό άνω του 20% σε Διαμαντοπούλου και Γερουλάνο (οριακά υψηλότερο της Αννας) τον έκαναν να... τρέχει; Ας μην ξεχνάμε ότι προ πολλών ετών ο Γιώργος Παπανδρέου κάνοντας κι αυτός ποδήλατο έπεσε και έχασε την ισορροπία του. Κακός οιωνός για τον Νίκο, ειδικά όταν στο ΠΑΣΟΚ οι ασκήσεις πολιτικής ισορροπίας είναι όλο και πιο αναγκαίες.

Στο Μαξίμου σφυρίζουν... τεχνική ποινή

Σκηνικά από τους Μακρυκωσταίους και Κοντογιώργηδες, αλλά και από ελληνική οικογενειακή σειρά των 90s, θυμίζει το παρασκήνιο των φετινών τελικών της Greek Basket League. Από τη μία, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δηλώνει (τελικά) "παρών" στο σημερινό κάλεσμα Βρούτση και διαβεβαιώνει προσωπικά τον υπουργό ότι θα πάει, "γιατί τον σέβεται βαθιά".

Από την άλλη, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι λένε "ναι μεν, αλλά όχι μαζί του" -δηλώνουν θετικοί να δουν τον Υπουργό, αλλά αποκλείουν κατηγορηματικά κοινή συνάντηση με τον Γιαννακόπουλο. Με λίγα λόγια: θέλουν διάλογο, αρκεί να μην έχει… τον άλλον μέσα.

Και τώρα τι γίνεται; Ο Βρούτσης προσπαθεί να παίξει τον διαιτητή σε αγώνα χωρίς μπάλα. Το τραπέζι του υπουργείου στρώθηκε, η κάμερα έτοιμη, αλλά κανείς δεν δέχεται να κάτσει στην ίδια μεριά με τον αιώνιο αντίπαλο.

Κυβερνητικές πηγές ψιθυρίζουν ότι η υπομονή εξαντλείται. Οι σκληροί στο Μαξίμου μάλλον μοιράζουν... τεχνικές ποινές. Ενώ άλλοι, πιο πονηροί, σημειώνουν ότι αν χρειαστεί, το φετινό πρωτάθλημα μπορεί να τελειώσει όχι με τρόπαιο, αλλά με ΦΕΚ.

Ένας σαρκαστικός βουλευτής της ΝΔ σχολίασε χαρακτηριστικά:

"Αν δεν τους χωράει το ίδιο τραπέζι, ας παίξουν σε Zoom. Και το πρωτάθλημα, μέσω metaverse".

Ερώτηση της ημέρας: Θα υπάρξει "τρίτος διαιτητής" που θα σώσει το ματς έστω στην... παράταση; Ή μήπως το ντέρμπι τελείωσε… χωρίς να παιχτεί; "Είσαι φάουλ μεγάλε κόψε τις υπερβολές" που έλεγε και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Βαριές υπόνοιες περί συμψηφισμών

Δεν είχαν καλά-καλά στεγνώσει τα δάκρυα στην αίθουσα του Εφετείου για την τραγωδία στο Μάτι, και ήδη στα πηγαδάκια εντός και εκτός Δικαστηρίου άρχισαν να ακούγονται φωνές.

Η πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου η οποία απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία, μίλησε για "δικαίωση από τη Δικαιοσύνη" και για "χυδαία εκμετάλλευση" της τραγωδίας από πολιτικούς της αντιπάλους. Από την άλλη, η Ειρήνη Μαρούπα, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, ξέσπασε με δραματικό τόνο: "Στο Μάτι κάηκαν 104 άνθρωποι υπό φρικτές συνθήκες, 2,5 ώρες καιγόντουσαν. Δεν μπορεί να είναι πλημμέλημα. Δεν μπορεί να αθωώνεται η κυρία Δούρου ώστε να μην πειραχτούν οι πολιτικοί για τα Τέμπη."

Η φράση αυτή, η οποία άφηνε ξεκάθαρα υπόνοιες περί "συμψηφισμού" των δύο εθνικών τραγωδιών, έπεσε σαν σκιά πάνω από μια Δικαιοσύνη που ούτως ή άλλως δοκιμάζεται στη συνείδηση των πολιτών.

Η αυλαία πέφτει σήμερα. Το ερώτημα είναι: πέφτει για τους υπευθύνους ή για τις προσδοκίες των συγγενών; Γιατί αν, όπως φαίνεται, οι ποινές είναι απλώς για τα χαρτιά, τότε το Μάτι δεν κάηκε μία φορά. Κάηκε ξανά, αυτήν τη φορά στην αίθουσα του δικαστηρίου.

«ΠΑ στον… παράδεισο» – Φρενίτιδα με τον Προσωπικό Αριθμό

Το λες και ψηφιακό success story. Από το πρωί της Δευτέρας, η πλατφόρμα για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) μέσω του gov.gr έχει κάνει κάτι σπάνιο για ελληνικά δεδομένα: ένωσε χρήστες, πολιτικούς και ψηφιακούς... σκεπτικιστές στην ίδια πρόταση: "Ήταν πανεύκολο!"

Στο TikTok, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δοκίμασε την έκδοση του αριθμού σε πραγματικό χρόνο. Με ένα video που πήγε κατευθείαν στα trending, ο ΠΑ πήρε και... πρωθυπουργικό stamp of approval, παρά το μικρό εμπόδιο στην αρχή -η πλατφόρμα "λύγισε" για λίγο, καθώς χιλιάδες έσπευσαν ταυτόχρονα να τη χρησιμοποιήσουν. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε άμεσα και το TikTok πήρε φωτιά.

@kyriakosmitsotakis_ Έκδοση προσωπικού αριθμού, εύκολα και γρήγορα! Από σήμερα στο myinfo.gov.gr μπορείτε να βγάλετε τον προσωπικό σας αριθμό. ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Στα social επικράτησε ψηφιακή φρενίτιδα. Χρήστες έγραφαν ότι δεν πίστευαν πόσο εύκολη ήταν η διαδικασία, ενώ ένας παππούς (τον οποίο πιστοποιούν τα εγγόνια του) φέρεται να είπε:

"Αν είναι έτσι, να βγάλω και δεύτερο προσωπικό αριθμό".

Η φράση-σήμα κατατεθέν της ημέρας ήταν το "μου πήρε λιγότερο από 1 λεπτό", ενώ στο εσωτερικό της κυβέρνησης δεν έλειψαν και τα εύθυμα πειράγματα:

"Αυτό δεν είναι gov.gr, είναι gov.wow"

Πηγές μάλιστα ανέφεραν πως η χαρά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν τέτοια, που είχαν προετοιμάσει "plan B" μήπως πέσουν οι σέρβερ, αλλά τελικά το… πάλεψε το σύστημα.

Ας μην το ματιάσουμε μόνο, γιατί μπορεί η διαδικασία για να βγάλει κάποιος Προσωπικό Αριθμό να χρειάζεται μόλις 1 λεπτό, για να φτάσουμε όμως μέχρι εδώ, χρειάστηκε να διανύσουμε το... ψηφιακό γεφύρι της Αρτας.

Πάντως το ότι με τον προσωπικό αριθμό δεν εμφανίστηκαν κάποιοι (ή μάλλον ήταν λίγοι όσοι εμφανίστηκαν) να φωνάζουν για τον... εξαποδώ το λες και πρόοδο. Το 666 δεν είναι πια εδώ. Ίσως έχει πάρει άδεια για διακοπές και δεν πρόλαβε το σουξέ του ΠΑ.

