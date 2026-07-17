Καμία διάθεση για αυτοκριτική δεν έδειξε ο Τόμας Τούχελ ακόμη και μια μέρα μετά την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Την ώρα που ο Γερμανός τεχνικός δέχεται σκληρή κριτική για την οπισθοχώρηση της ομάδας του μετά το προβάδισμα που πήρε, ο ίδιος θεωρεί πως μάλλον έφταιξε το DNA του αγγλικού ποδοσφαίρου.

«Αυτή τη στιγμή, η αίσθηση μου ήταν ότι κανένα σύστημα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Ήμασταν πολύ παθητικοί και δεν ήμασταν αρκετά δυναμικοί, δεν σταματήσαμε τους παίκτες που έφταναν στην περιοχή μας και οι κινήσεις μας ήταν επίσης λανθασμένες. Αμέσως μετά το γκολ, το παιχνίδι αλλάζει εντελώς και η κατοχή της μπάλας μειώνεται δραματικά. Δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε πλέον μονομαχίες. Γι' αυτό γυρίζαμε όλο και πιο βαθιά στην άμυνά μας. Δεν ήταν ποτέ το σχέδιό μας αυτό, αλλά συνέβη. Πρέπει να ξαναπάρεις την μπάλα. Διαφορετικά δεν μπορείς να σπάσεις την πίεση και δεν μπορείς να ξαναπάρεις το μομέντουμ. Νομίζω ότι η κατοχή της μπάλας παίζει κρίσιμο ρόλο. Ίσως δεν είναι στο DNA μας όπως είναι στο ισπανικό DNA ή στο αργεντινο-βραζιλιάνικο DNΑ, να παίρνουμε την μπάλα και να ελέγχουμε το παιχνίδι με την μπάλα», ανέφερε ο Τούχελ.

Ο Γερμανός τεχνικός χρησιμοποίησε ως δικαιολογία και την καταπόνηση της ομάδας του, καθώς η Αγγλία είχε τα περισσότερα αεροπορικά μίλια από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καλύπτοντας 14.365 μίλια σε πέντε εβδομάδες. «Δυσκολευτήκαμε λίγο και σωματικά, νομίζω, σε όλο το τουρνουά, παίζοντας στη ζέστη, παίζοντας σε υψόμετρο, παίζοντας με έναν παίκτη λιγότερο και ούτω καθεξής. Μας κόστισε στο τέλος πολύ», είπε.

Παρά τις δικαιολογίες, ο Τόμας Τούχελ ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να φύγει από τη θέση του και πιστεύει πως η Αγγλία μπορεί με τον ίδιο να κατακτήσει έναν μεγάλο τίτλο που τόσο της λείπει. «Το πιστεύω 100%. Υπάρχουν ακόμα αρκετά για να βελτιωθούμε, ακόμα αρκετά για να βελτιωθούμε και είμαι περισσότερο από χαρούμενος που το κάνω αυτό. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορούμε να επιβληθούμε περισσότερο έχοντας την μπάλα, εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορούμε να δείξουμε πόσο καλοί ποδοσφαιριστές έχουμε. Νομίζω ότι εξακολουθεί να υπάρχει μέσα μας, επειδή το βλέπω στην προπόνηση σε κάθε καμπ και εδώ επίσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο και εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχει ένα επιπλέον επίπεδο που πρέπει να κατακτήσουμε και στη συνέχεια να κατακτήσουμε το μεγάλο έπαθλο», ανέφερε.

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