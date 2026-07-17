Οχτώ άτομα συνελήφθησαν χθες σε περιοχή της Πτολεμαΐδας για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, με τη συνολική οικονομική ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 3.797 ευρώ.

Σε βάρος των οχτώ συλληφθέντων, ηλικίας από 20 έως 47 ετών, σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της κλοπής κατά συναυτουργία και της κοινώς επικίνδυνης βλάβης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες είχαν προβεί στη σύνδεση καλωδίων στο δίκτυο χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. με τα σπίτια τους, με επακόλουθο να τροφοδοτούνται παράνομα με ρεύμα απευθείας από το δίκτυο της εταιρείας, χωρίς τη μεσολάβηση μετρητή, ενώ από τη συγκεκριμένη ενέργειά τους μπορούσε να προκύψει και κίνδυνος για άνθρωπο.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Πηγή: skai.gr

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