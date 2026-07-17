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Βίντεο με νέα πλήγματα drones του Κιέβου σε δεξαμενόπλοια – Τύπου MAMAI όπως της Λευκάδας

Το Κίεβο έχει ξεκινήσει νέα φάση στην εκστρατεία του κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου με θαλάσσια drones να έχουν πλήξει περισσότερα από 100 πλοία

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Η Ουκρανία μετατρέπει τη Μαύρη Θάλασσα σε «νεκροταφείο» για ρωσικά πλοία. 

Το Κίεβο έχει ξεκινήσει νέα φάση στην εκστρατεία του κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου με μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη να έχουν πλήξει περισσότερα από 100 πλοία. 

Ομάδα ουκρανικών θαλάσσιων drones χτύπησε τα ρωσικά πετρελαιοφόρα Louise 1 και Banda του σκιώδους στόλου το πρωί της Πέμπτης. Και τα δύο έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά πετρελαίου από ρωσικά λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας τον τελευταίο χρόνο. Το βίντεο φέρεται να δείχνει ουκρανικά drones τύπου MAMAI, όπως αυτό που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. 

Στο βίντεο ρωσικά αεροπλάνα επιχειρούν να αναχαιτίσουν με κάθε τρόπο τα MAMAI, αλλά χωρίς επιτυχία. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Θαλάσσιο drone Ρωσία
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