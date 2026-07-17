Η Ουκρανία μετατρέπει τη Μαύρη Θάλασσα σε «νεκροταφείο» για ρωσικά πλοία.

La flotte fantôme de Moscou prend l’eau en mer Noire.

Le "Louise 1" et le "Banda"



3 millions de tonnes de pétrole russe transportées en 2026 par le "Louise 1 - sous embargo du G7 et de l’UE.



Le pétrolier "Banda" transportait également du pétrole brut russe depuis les ports… pic.twitter.com/H1WBtU1bh8 July 16, 2026

Το Κίεβο έχει ξεκινήσει νέα φάση στην εκστρατεία του κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου με μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη να έχουν πλήξει περισσότερα από 100 πλοία.

Ομάδα ουκρανικών θαλάσσιων drones χτύπησε τα ρωσικά πετρελαιοφόρα Louise 1 και Banda του σκιώδους στόλου το πρωί της Πέμπτης. Και τα δύο έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά πετρελαίου από ρωσικά λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας τον τελευταίο χρόνο. Το βίντεο φέρεται να δείχνει ουκρανικά drones τύπου MAMAI, όπως αυτό που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Στο βίντεο ρωσικά αεροπλάνα επιχειρούν να αναχαιτίσουν με κάθε τρόπο τα MAMAI, αλλά χωρίς επιτυχία.

Πηγή: skai.gr

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