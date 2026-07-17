Θάφτηκαν ζωντανοί κάτοικοι πόλης της Κίνας από κατολίσθηση - Δείτε βίντεο

- Κατολίσθηση στην επαρχία Πενγκσούι, ανατολικά της Τσονγκτσίνγκ στη νοτιοδυτική Κίνα, προκάλεσε την κατάρρευση αρκετών κτιρίων και τον θάνατο αγνώστου αριθμού ανθρώπων, που φαίνεται να έχουν θαφτεί ζωντανοί.
- Η κατολίσθηση συνέβη κατά τη διάρκεια της εκκένωσης που διέταξαν οι αρχές για περισσότερους από 60 κατοίκους μετά από προειδοποίηση για αποκόλληση βράχων.
- Ο ακριβής αριθμός των εγκλωβισμένων παραμένει άγνωστος σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο CCTV.
Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχουν θαφτεί ζωντανοί έπειτα από κατολίσθηση σε επαρχία στα ανατολικά της πόλης Τσονγκτσίνγκ στη νοτιοδυτική Κίνα, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση αρκετών πολυκατοικιών, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
#EXCLUSIVE LANDSLIDE IN CHONGQING, CHINA
Friday, 17th July 2026 pic.twitter.com/w6USUyllvk
— Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) July 17, 2026
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κοινοτικός υπάλληλος στην επαρχία Πενγκσούι ειδοποίησε τις αρχές γύρω στις 8 το πρωί (03:00 ώρα Ελλάδας) όταν είδε ότι είχαν αποκολληθεί βράχοι.
#EXCLUSIVE LANDSLIDE IN CHONGQING, CHINA
Friday, 17th July 2026 pic.twitter.com/9ejojSzpfm
— Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) July 17, 2026
Οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότεροι από 60 κάτοικοι, αλλά η κατολίσθηση συνέβη κατά την εκκένωση στις 9:08 το πρωί, με αποτέλεσμα κάποιοι να θαφτούν ζωντανοί, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV. Σύμφωνα με το CCTV, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο αριθμός των εγκλωβισμένων.
Εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία. Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την κατολίσθηση.
【重庆山体塌方】
7月17日，重庆彭水乌江三桥附近发生山体垮塌。一段行车记录仪视频记录下了垮塌瞬间，山体突然滑落，事发前未见明显征兆，现场也未见人员提前撤离。 https://t.co/tT99M9tBPf pic.twitter.com/fUlS0AtQvw
— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) July 17, 2026
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