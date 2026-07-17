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Θάφτηκαν ζωντανοί κάτοικοι πόλης της Κίνας από κατολίσθηση - Δείτε βίντεο

Οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότεροι από 60 κάτοικοι, αλλά η κατολίσθηση συνέβη κατά την εκκένωση το πρωί, με αποτέλεσμα κάποιοι να θαφτούν ζωντανοί

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Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Κατολίσθηση στην επαρχία Πενγκσούι, ανατολικά της Τσονγκτσίνγκ στη νοτιοδυτική Κίνα, προκάλεσε την κατάρρευση αρκετών κτιρίων και τον θάνατο αγνώστου αριθμού ανθρώπων, που φαίνεται να έχουν θαφτεί ζωντανοί.
  • Η κατολίσθηση συνέβη κατά τη διάρκεια της εκκένωσης που διέταξαν οι αρχές για περισσότερους από 60 κατοίκους μετά από προειδοποίηση για αποκόλληση βράχων.
  • Ο ακριβής αριθμός των εγκλωβισμένων παραμένει άγνωστος σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο CCTV.

Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχουν θαφτεί ζωντανοί έπειτα από κατολίσθηση σε επαρχία στα ανατολικά της πόλης Τσονγκτσίνγκ στη νοτιοδυτική Κίνα, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση αρκετών πολυκατοικιών, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κοινοτικός υπάλληλος στην επαρχία Πενγκσούι ειδοποίησε τις αρχές γύρω στις 8 το πρωί (03:00 ώρα Ελλάδας) όταν είδε ότι είχαν αποκολληθεί βράχοι.

Οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότεροι από 60 κάτοικοι, αλλά η κατολίσθηση συνέβη κατά την εκκένωση στις 9:08 το πρωί, με αποτέλεσμα κάποιοι να θαφτούν ζωντανοί, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV. Σύμφωνα με το CCTV, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο αριθμός των εγκλωβισμένων.

Εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία. Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την κατολίσθηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Κίνα κατολίσθηση εγκλωβισμένοι
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