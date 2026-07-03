Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, περίπου στις 13:00, σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια, στο Μουζάκι Καρδίτσας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε πυκνή δασική έκταση και σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων, κυρίως των υδροφόρων οχημάτων.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Καρδίτσας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Σήμερα 3 Ιουλίου 2026, περίπου στις 13:00, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον της περιοχής Κανάλια στο Μουζάκι Καρδίτσας.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και Εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί εντός πυκνής δασικής έκτασης σε δυσπρόσιτη περιοχή με μεγάλη δυσκολία προσέγγισης για τις επίγειες δυνάμεις και κυρίως για τα υδροφόρα οχήματα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καρδίτσας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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