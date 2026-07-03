Νορμανδία: 75 βόμβες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν σε έργα οπτικών ινών

Μια απρόσμενη ανακάλυψη έγινε στη Νορμανδία, όταν συνεργεία που εκτελούσαν εργασίες για την εγκατάσταση οπτικών ινών ανακάλυψαν δεκάδες αντικείμενα που χρονολογούνται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεκριμένα 75 εκπαιδευτικές βόμβες.

Το εύρημα εντοπίστηκε στην περιοχή Βερσόν, κατά τη διάρκεια εκσκαφών για την ανάπτυξη του δικτύου.

Ils installent la fibre et découvrent... 75 bombes de la Seconde Guerre mondiale pendant les travauxhttps://t.co/PhfGRyOt0x July 2, 2026

Σύμφωνα με το France 3 Normandie, οι εργάτες εντόπισαν τις συνολικά 75 βόμβες, οι οποίες όπως διευκρίνισαν αργότερα οι τοπικές αρχές, πρόκειται στην πραγματικότητα για εκπαιδευτικά πυρομαχικά από σκυρόδεμα.

Κάθε αντικείμενο ζυγίζει περίπου 250 κιλά, γεγονός που αρχικά προκάλεσε αρχικά ανησυχία και την κινητοποίηση των αρχών.

Παρά το γεγονός ότι δεν θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια, στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί, οι οποίοι προχώρησαν σε επιτόπιο έλεγχο, ταυτοποίηση και ταξινόμηση των ευρημάτων, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Από το εργοτάξιο στο…μουσείο

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης αφορά τη μετέπειτα τύχη των ευρημάτων. Όπως ανακοίνωσε ο δήμος της Βερσόν, εξετάζεται η αξιοποίησή τους ως ιστορικών αντικειμένων, με προοπτική να παραχωρηθούν σε μουσεία της περιοχής.

Στόχος είναι να διατηρηθούν ως εκθέματα που θα συμβάλλουν στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης γύρω από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τις πολεμικές επιχειρήσεις που σημάδεψαν τη Νορμανδία, την περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγάλης συμμαχικής απόβασης και των σφοδρών συγκρούσεων το 1944.

Η «σιωπηλή κληρονομιά» του πολέμου στη Γαλλία

Παρόμοια ευρήματα δεν είναι σπάνια στη βόρεια Γαλλία, όπου οι εκτεταμένες μάχες και οι βομβαρδισμοί του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έχουν αφήσει μέχρι σήμερα ίχνη στο υπέδαφος. Πολλές φορές, έργα υποδομής όπως δρόμοι, σιδηροδρομικά δίκτυα και δίκτυα οπτικών ινών φέρνουν στην επιφάνεια πολεμικά κατάλοιπα, τα οποία είτε καταστρέφονται με ασφάλεια είτε εντάσσονται σε μουσειακές συλλογές.

Στην προκειμένη περίπτωση, το γεγονός ότι τα ευρήματα είναι εκπαιδευτικού τύπου από σκυρόδεμα δίνει στις αρχές τη δυνατότητα να τα διαχειριστούν περισσότερο ως ιστορικά τεκμήρια παρά ως κάποια απειλή που πρέπει να καταστραφεί, μετατρέποντας τα σε κομμάτι της τοπικής ιστορικής αφήγησης.



Πηγή: skai.gr

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