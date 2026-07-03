Το φως της δημοσιότητας είδε ένα νέο βίντεο από την στιγμή της κατάσβεσης, από ειδικό πλοιάριο της Πυροσβεστικής, της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε υπερπολυτελές superyacht στο Σαρωνικό, όπου προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Δείτε το βίντεο:

Μέχρι στιγμής, τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται.

Δείτε φωτογραφίες από την κατάσβεση:

Η πρώτη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα ανέφερε:

«Εκδήλωση πυρκαγιάς σε ταχύπλοο σκάφος ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης, με τέσσερις επιβαίνοντες, οι οποίοι περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους.

Στην περιοχή μεταβαίνουν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, δύο πλοιάρια της Πυροσβεστικής και δύο ιδιωτικά σκάφη με στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.»

Πηγή: skai.gr

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