Τρέλα στο... αεροδρόμιο στο γκολ της Αργεντινής επί της Πολωνίας - Βίντεο

Όλα κυλούν ομαλά, όταν… Τα πάντα σταμάτησαν να λειτουργούν σε αεροδρόμιο της Αργεντινής όταν μπήκε το πρώτο γκολ της εθνικής ομάδας της χώρας στο παιχνίδι με την Πολωνία.

Το παρακάτω βίντεο μεταφέρει τέτοιες εικόνες, με μεγαλύτερη εντύπωση να κάνει η αντίδραση του ελεγκτή των εισιτηρίων ο οποίος κάνει τη δουλειά του με το βλέμμα στην τηλεόραση όταν αφήνει τα πάντα στη μέση.

This is crazy. Imagine you running late for a flight and @argentina scores a goal. pic.twitter.com/gIEQEXAFLa