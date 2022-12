Μουντιάλ 2022: Ο Στέρλινγκ επέστρεψε στο Κατάρ μαζί με την οικογένειά του

Επέστρεψε στο Κατάρ για να ενισχύσει την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας ο Ραχίμ Στέρλινγκ, μετά την περιπέτεια που πέρασε η οικογένειά του.

Συγκεκριμένα, ενώ ο Στέρλινγκ ήταν στο Κατάρ με την αποστολή της Εθνικής που αγωνίζεται στο Μουντιάλ 2022, ληστές μπήκαν στην έπαυλή του, την ώρα που η οικογένειά του ήταν μέσα. Ο άσσος της Τσέλσι άμεσα εγκατέλειψε την αποστολή και έσπευσε στο πλευρό της οικογένειάς του για να τους συμπαρασταθεί.

Αφού διαπίστωσε ότι όλα είναι καλά, επέστρεψε στο Κατάρ για να ενισχύσει την Εθνική ομάδα που αγωνίζεται το Σάββατο το βράδυ (21:00) στα προημιτελικά με την Γαλλία, έχοντας λάβει ωστόσο τα μέτρα του: Πήρε μαζί του στο Κατάρ όλη την οικογένειά του.

O Στέρλινγκ απαθανατίστηκε στο Χίθροου, λίγο πριν από την αναχώρηση για το Κατάρ.

Not my uncle seeing Raheem Sterling at the airport on his way back to Qatar😭😭 pic.twitter.com/FSQ4Ohyr0J