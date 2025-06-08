Ζώδια: Τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες; - Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις - Κάτι φέρνει η Πανσέληνος της Τετάρτης…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Πολλή κίνηση θα παρατηρηθεί γύρω σας την εβδομάδα της Πανσελήνου. Γεγονότα σας επηρεάζουν, συναλλαγές προωθούνται, εντάσεις σημειώνονται συχνά. Κάποιες καθυστερήσεις κρίνονται αναπόφευκτες αλλά ένα θέμα δημιουργικό και για άλλους αισθηματικό θα σας συνεπάρει, οδηγώντας σας σε υπερβολικές εκφράσεις. Μην εκτίθεστε και προσπαθήστε να περιορίσετε κάπως τα παρορμητικά σας ένστικτα. Οικονομικά μπορείτε να υλοποιήσετε κάποια σχέδια σας, επαγγελματικά βρίσκεστε αρκετά ευνοούμενοι και κοινωνικά επηρεάζετε ευκολότερα τους άλλους για αυτό που εσείς θέλετε.

Ταύρος

Η εβδομάδα αυτή δίνει έμφαση στις εξελίξεις των οικονομικών σας. Παρόλο που δεν φαίνεται. Χρειάζεται να φανείτε συνετοί στην οικονομική σας διαχείριση, καθώς η Πανσέληνος της Τετάρτης αυξάνει την καταναλωτική σας διάθεση. Προσέξτε τους όρους σε συμφωνίες που σας προτείνουν και μην υπογράφετε κάτι που σας δεσμεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα προσωπικό θέμα γίνεται αιτία εκνευρισμού, αλλά ένα επαγγελματικό ζήτημα σας μεταμορφώνει σε ήρωες ή σε σκληρούς αντιπάλους. Δεν θα λείψει η ψυχαγωγία και η πιθανότητα μετακινήσεων.

Δίδυμοι

Η Πανσέληνος της Τετάρτης στον άξονά σας με τον Τοξότη δίνει έναν άλλον αέρα στις καθημερινές σας ασχολίες. Πολλά και διάφορα πράγματα και πρόσωπα θα σας απασχολήσουν. Προσπαθήστε να έχετε τάξη και οργάνωση και να μην παρασύρεστε από ότι σας εντυπωσιάζει και μόνο! Αξιοποιήστε τα ερεθίσματα και τις ευκαιρίες που θα έχετε είτε στον δημιουργικό χώρο είτε στον επαγγελματικό τομέα. Ζητήστε τις χάρες που θέλετε και κινηθείτε για να ανεφοδιαστείτε οικονομικά το ταχύτερο. Τα αισθηματικά σας αναπτύσσονται αλλά δεν παύουν να μεταβάλλονται ανάλογα των γεγονότων και όλων εκείνων που μπορούν να τα επηρεάσουν.

Καρκίνος

Η εποχή είναι μεταβατική και παράλληλα παραγωγική. Ο Δίας στο ζώδιό σας ενισχύει τη φυσική σας κατάσταση, βοηθά να προβάλλετε ταλέντα και ικανότητες και είναι πρόθυμος να σας ταξιδέψει μακριά, τόσο κυριολεκτικά, όσο και θεωρητικά. Είναι ευκαιρία να βάλετε μια τάξη σε εκκρεμότητες που έχετε, όπως επίσης και να διαχωρίσετε τη πίεση από ασχολίες ή συναναστροφές που δεν τις μπορείτε. Η σύμπτωση θα λειτουργήσει χαρακτηριστικά διαμορφώνοντας αυτή τελικά το πρόγραμμα αυτής της περιόδου. Συνεχίστε να είστε προνοητικοί στα οικονομικά σας ακόμα και αν κάποιοι από εσάς είστε ευνοημένοι σε αυτόν τον τομέα τώρα.

Λέων

Είναι ενδιαφέρουσα και θετική η εβδομάδα της Πανσελήνου για σας. Ότι αφορά επικοινωνία, συνεννόηση και συναλλαγή μπορεί να έχει επιτυχές αποτέλεσμα. Επίσης ταξίδια, απόκτηση νέων γνώσεων και σπουδές για το μέλλον είναι μέσα στο πρόγραμμα των θετικών εξελίξεων. Πολλά γεγονότα θα αλλάξουν το πρόγραμμα της ζωής σας και οι περισσότεροι θα χαρείτε πολλές στιγμές τόσο σε επίπεδο συναισθηματικό όσο και σε επίπεδο κοινωνικό. Ο Άρης στο ζώδιο σας συνεχίζει να διατηρεί την νευρικότητα σας και θα πρέπει να την ελέγχετε και να αποφεύγετε αποκρίσεις ερωτικού πάθους μέχρι απίθανες αφορμές παρεξηγήσεων.

Παρθένος

Παρόλο που υπάρχει η δική σας καλή πρόθεση, η εύνοια των εξωτερικών περιστάσεων και η ορατότητα των στόχων σας, τα εμπόδια για να φτάσετε εκεί που θέλετε δεν θα λείψουν. Προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία και την αισιοδοξία σας γιατί η εβδομάδα της Πανσελήνου φέρνει εντάσεις και υποχρεώσεις. Υπερασπίστε το αντικείμενο της δουλειάς σας κόντρα στις αντιξοότητες και να είστε πιο υπομονετικοί για τα αποτελέσματα των προσπαθειών που θα καταβάλετε. Κάποιοι δικοί σας εξακολουθούν να σας προβληματίζουν και αυτό που μένει είναι να τους κατανοήσετε βαθύτερα, ακόμα και αν αυτή η κατανόηση δεν σας ταιριάζει.

Ζυγός

Και για εσάς οι μέρες αυτές θα είναι ευχάριστες, ενδιαφέρουσες και επικοινωνιακά επιτυχείς. Κυρίως οι φίλοι και οι κοινωνικές σας συναναστροφές θα βρεθούν στο προσκήνιο καθώς το ορίζει η Πανσέληνος. Παρά τον Ποσειδώνα στον Κριό, που επηρεάζει την κρίση σας, μπορείτε να προωθήσετε αγοραπωλησίες ή άλλες οικονομικές συναλλαγές, ενώ οι εποχιακά εργαζόμενοι να αυξήσετε όχι μόνο τα κέρδη σας αλλά και τη φήμη σας μέσα στο πελατειακό σας κοινό. Αισθηματικά ευνοείστε σε σημείο που μπορείτε να κάνετε τα γνωστά σας καπρίτσια χωρίς να υπάρχει συνέπεια.

Σκορπιός

Η Πανσέληνος της Τετάρτης φέρνει συνεχώς καινούργια σχέδια και θέματα που σας ενδιαφέρουν. Οικονομικά και εργασιακά σας απασχολεί μια καινούρια σκέψη ή ενδεχόμενο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα λείψουν και οι περιστασιακοί προβληματισμοί. Θα χρειαστεί να αναλάβετε ευθύνες πρακτικές και ηθικές και θα χρειαστεί να δείξετε για ένα διάστημα ακόμα ανοχή στην ασυνεννοησία ή στην δυσπιστία ανθρώπων του στενού σας περιβάλλοντος. Η συναισθηματική σας ζωή βρίσκεται σε μεταβατική φάση και αυτό που προέχει είναι να μην κάνετε λάθη τακτικής.

Τοξότης

Μεγάλη κίνηση παρατηρείται στον τομέα των σχέσεων λόγω της Πανσελήνου της Τετάρτης, στον άξονά σας με το ζώδιο των Διδύμων. Αισθάνεστε πιο αισιόδοξοι και πιο ικανοί να ξεπεράσετε εμπόδια και σκοπέλους προκειμένου να προωθήσετε τα σχέδια, ακόμα και τις φιλοδοξίες σας. Προσπαθήστε να αξιοποιήσετε ότι καλύτερο από αυτά που συμβαίνουν και να αναπτύξετε την τακτική της συνεχούς αναπροσαρμογής. Οι προσκλήσεις θα είναι πολλές μαζί όμως και η κούραση που συνεπάγεται η πολυκοσμία και η πολλές δραστηριότητες. Αισθηματικά επιβάλετε αυτό που θέλετε ή κερδίζετε την αγάπη κάποιου. Οικονομικά η κατάσταση παραμένει ίδια και εσείς πλέον εναλλάσσεστε μεταξύ διευκόλυνσης και δυσκολίας.

Αιγόκερως

Ο Ιούνιος εμφανίζεται να είναι μήνας ανανέωσης και νέων ενδιαφερόντων. Οι επόμενες μέρες μπορεί να σας κουράσουν αλλά θα σας βοηθήσουν να φτάσετε εκεί που θέλετε. Η Πανσέληνος της Τετάρτης θα παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε αποφάσεις που αφορούν στην εξέλιξή σας, τόσο ατομικά, όσο και επαγγελματικά. Αποφασίζετε να πάρετε θέση απέναντι σε πιέσεις που δέχεστε στην εργασία και κατά δεύτερο λόγο από την ευρύτερη οικογένεια, ή το κοινωνικό σας στάτους. Η διαχείριση των χρημάτων σας θέλει καλύτερη προνοητικότητα και οι μετακινήσεις σας καλή οργάνωση. Ερωτικά απολαύστε τις καλές στιγμές και μην ψάχνετε λεπτομέρειες που δεν σας συμφέρουν.

Υδροχόος

Τυχερές οι μέρες αυτές σε θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας, αισθηματικής επικοινωνίας ή μετακίνησης και ταξιδιού για κάποιο σκοπό. Προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής σας και εσείς δεν έχετε παρά να κάνετε το καλύτερό σας για να διατηρήσετε τις δέουσες ισορροπίες μεταξύ τους και μεταξύ σας. Η Πανσέληνος της Τετάρτης φωτίζει τις λεπτές αποχρώσεις του χαρακτήρα σας και βοηθά τις καλές σας προθέσεις στα αισθηματικά να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επαγγελματικά δεν θα λείψουν περιστατικά που θα εμπεριέχουν ένταση.

Ιχθύς

Παρότι είστε ανακουφισμένοι από την έξοδο του Κρόνου από το ζώδιό σας, η εβδομάδα της Πανσελήνου θα σας κουράσει με έγνοιες του στενού περιβάλλοντος. και θα πρέπει να είστε πιο σθεναροί για να λυθούν κάποια προβλήματα. Σε γενικότερες γραμμές η κατάσταση είναι ικανοποιητική και οι προοπτικές σας περισσότερο από ευχάριστες. Αυτή η εβδομάδα μπορεί να σας βοηθήσει σε εφαρμογή σχεδίων και σε ποικίλους άλλους νεωτερισμούς, είτε σαν τρόπο ζωής, είτε σαν συνθήκες εργασίας. Στα αισθηματικά σας υπάρχει ρευστότητα και δεν μπορείτε να τα υπολογίσετε ακριβώς όπως θα θέλατε.

