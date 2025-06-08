Η κόρη της Mel B και του Eddie Murphy αποκάλυψε ότι είναι τρανς άνδρας (φωτό)

Η κόρη της Mel B και του Eddie Murphy ζει πλέον ως τρανς άνδρας. Το μέλος των «Spice Girl», το οποίο γιόρτασε τα 50 του χρόνια το περασμένο Σαββατοκύριακο, θεωρείται ότι υποστηρίζει πλήρως την απόφαση του παιδιού της Angel, η οποία δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Angel, ο οποίος γεννήθηκε γυναίκα, άλλαξε τις πληροφορίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και θέλει πλέον να αναφέρεται ως «αυτός».

Mel B and Eddie Murphy 'understanding' as child changes pronouns to 'he/him'https://t.co/JyQWvNKmGG pic.twitter.com/hET7DtifJX — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) June 7, 2025

Πηγές ανέφεραν στην «Daily Mail» ότι ο Angel έχει την υποστήριξη τόσο της Mel όσο και του 64χρονου Murphy, ενός εμβληματικού προσώπου του Χόλιγουντ.

Η Mel είναι μητέρα τριών κοριτσιών. Η μεγαλύτερη είναι η Phoenix Brown με τον πρώην σύζυγό της, Jimmy Gulzar. Η Angel - πλέον ο Angel - είναι το μεσαίο της παιδί και η μικρότερη είναι η Madison Brown Belafonte με τον δεύτερο πρώην σύζυγό της, Stephen Belafonte.

Η σχέση της Μελ και του Μέρφι έληξε με μια πολύκροτη διαμάχη για την πατρότητα, η οποία κατέληξε σε διακανονισμό διατροφής το 2009. Ο ηθοποιός φαίνεται να έχει πλέον καλές σχέσεις τόσο με τη Mel όσο και με τον Angel. Ο Μέρφι έχει συνολικά δέκα παιδιά.

Η Μελ είχε παραδεχτεί στο παρελθόν ότι τα παιδιά της δεν ενδιαφέρονται για τη φήμη και το μουσικό της υπόβαθρο. Σε συνέντευξή της πέρυσι στην εκπομπή «The Jennifer Hudson Show», είπε: «Δεν νομίζω ότι τους νοιάζει το γεγονός ότι είμαι μέλος των Spice Girls».

Πηγή: skai.gr

