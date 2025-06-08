Christopher Lee: Ο αγαπημένος… Δράκουλας έζησε μια μυθιστορηματική ζωή ως γνήσιος απόγονος του Καρλομάγνου

Το όνομά του είναι συνώνυμο του Κόμη Δράκουλα, η μορφή του, όταν έπρεπε, τρομαχτική, προκαλώντας εφιάλτες στους εφήβους, που έβλεπαν κρυφά από τους γονείς τους τις ταινίες του. Φορώντας την μαύρη μπέρτα του και επιδεικνύοντας τα φλογερά αιμάτινα μάτια και τα δόντια του, έτοιμα να ρουφήξουν αίμα, πάγωνε το αίμα των θεατών.

Ο Κρίστοφερ Λι, ο σημαντικός όσο και εμβληματικός, για το horror σινεμά, ηθοποιός, κατέχει όμως και ένα αξεπέραστο ρεκόρ, για πρωταγωνιστή, αυτό των 244 ταινιών, που έπαιξε στη μακρά σταδιοδρομία του, ενώ και η ζωή του ήταν τόσο περιπετειώδης που δύσκολα γίνεται πιστευτή.

Ο πανύψηλος, κοντά δυο μέτρα, Βρετανός ηθοποιός, δεν ήταν όμως μόνο ο εμβληματικός Δράκουλας, ο ρόλος που τον έκανε διάσημο, αλλά και ένας ερμηνευτής που έπαιξε τα πάντα και κατάφερε να βγει από το κοστούμι του κινηματογραφικού τρόμου. Άλλωστε, οι τελευταίες του επιτυχίες, ήταν στις ταινίες των διάσημων κινηματογραφικών φραντσάιζ «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» και «Ο Πόλεμος των Άστρων».

Ο Κρίστοφερ Λι, γερό κόκκαλο, θα πεθάνει πριν από δέκα χρόνια, σε ηλικία 93 ετών, στις 7 Ιουνίου 2015, έχοντας περάσει πολλά στη ζωή του, άφησε πίσω του ένα ιδιαίτερα πλούσιο έργο και τελικά αποδεικνύοντας ότι ήταν ένας σημαντικός ηθοποιός, αλλά και λόγω της χαρισματικής και δουλεμένης βαθιάς φωνής του, ένας καλός τραγουδιστής, που ερμήνευσε όπερες, αν και η μεγάλη του αγάπη ήταν το... heavy metal, κυκλοφορώντας κι έναν δίσκο σε ηλικία 88 χρόνων!

Η καλλονή μητέρα και ο συνταγματάρχης πατέρας

Γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1922 στο δυτικό αριστοκρατικό Λονδίνο. Πατέρας του ήταν ο συνταγματάρχης Τζέφρι Τρόλοπ και μητέρα του η Ιταλίδα καλλονή κόμισσα Εστέλ Μαρί το γένος Καραντίνι ντι Σαρζάνο, απόγονος του αυτοκράτορα Καρλομάγνου. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις τεσσάρων χρόνων, καθώς η πανέμορφη μητέρα του, που ζωγράφισαν οι Τζον Λάβερι, Όσβαλντ Μπίρλεϊ και Όλιβ Σνελ και αποτύπωσε ο γλύπτης Κλερ Σέρινταν, είχε αποξενωθεί από τον στρατιωτικό σύζυγό της. Φοίτησε στο κολέγιο του Ουέλινγκτον, όπου έμαθε αρχαία ελληνικά και λατινικά, ενώ στη συνέχεια, έχοντας ιδιαίτερη κλίση στις ξένες γλώσσες, θα μάθει γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά και ιταλικά, ενώ ως ένα βαθμό και ρώσικα, σουηδικά και κινέζικα!

Οι απίστευτες πολεμικές και κατασκοπικές περιπέτειες

Το 1939, μήνες πριν από την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, έζησε για λίγο καιρό στο Παρίσι, όπου έγινε αυτόπτης μάρτυρας της τελευταίας δημόσιας εκτέλεσης με γκιλοτίνα, το 1939, έλαβε μέρος, ως εθελοντής, στον Σοβιετοφινλανδικό Πόλεμο, με την πλευρά των Φινλανδών, ενώ αργότερα, επέστρεψε στην Αγγλία και συμμετείχε ενεργά στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο σε ειδικές επιχειρησιακές ομάδες. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, θα καταταχθεί στη Βασιλική Αεροπορία, αλλά δεν πέταξε ποτέ, λόγω προβλημάτων στα μάτια. Έτσι, έγινε αξιωματικός πληροφοριών, πολεμώντας τους ναζί στη Βόρεια Αφρική, αναλαμβάνοντας επικίνδυνες αποστολές. Θα πάρει μέρος στην ανακατάληψη της Σικελίας, προσβλήθηκε έξι φορές σε έναν χρόνο από ελονοσία, ενώ στη συνέχεια μετατέθηκε στην επίλεκτη υπηρεσία «Special Operations Executive» του Ουίνστον Τσόρτσιλ, οι αποστολές της οποίας είναι ακόμη απόρρητες, αλλά αφορούσαν «τη διεξαγωγή κατασκοπείας και σαμποτάζ και αναγνώρισης στην κατεχόμενη Ευρώπη εναντίον των δυνάμεων του Άξονα».

Κυνηγός ναζιστών

Ο Λι, που έλαβε επαίνους για τη γενναιότητά του από πολλά ξένα κράτη (Πολωνια, Γιουγκοσλαβία, Τσεχία κλπ), θα δει πολλούς θανάτους ανδρών, βασανιστήρια και ακραίες εικόνες σε μάχες, κάνοντάς τον να έχει εξοικειωθεί με τον θάνατο, ενώ υπήρξε και κυνηγός ναζιστών, εγκληματιών πολέμου και είχε υπογράψει επίσημη μυστική πράξη για να μη μιλήσει ποτέ για τα όσα έζησε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κινηματογραφικός τρόμος

Κι ενώ είχε ζήσει ήδη πολλές ζωές σε ηλικία μόλις 25 ετών, θα αποφασίσει αμέσως μετά, να ασχοληθεί με την υποκριτική, κάτι που του πρότεινε ο ξάδελφός της μητέρας του, Νικολό Καραντίνι, πρέσβης της Ιταλίας στη Βρετανία. Ένας φίλος του και παραγωγός ταινιών, ο Νικολό Φιλίπο Ντελ Τζιουντίσε, του είπε ότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά για μία μεγάλη καριέρα. Χωρίς να ξέρει τίποτα από ηθοποιία, για αρκετά χρόνια θα αφοσιωθεί στο επάγγελμα, παρακολουθώντας, ακούγοντας και μαθαίνοντας. Ουσιαστικά το ντεμπούτο του θα το κάνει το 1948 στο ρομαντικό «Ο Πύργος με τους Καθρέφτες». Θα παίξει σε αρκετές ακόμη ταινίες μέχρι να έρθει η καταξίωση με τις πρώτες ταινίες τρόμου. Το πρώτο του φιλμ τρόμου, για την περίφημη εταιρεία παραγωγής Hammer, θα έρθει το 1956 με τη «Μάσκα του Φρανκεστάιν», παίζοντας το Πλάσμα. Τρομαχτικός και συνάμα υποβλητικός, θα γίνει αμέσως διάσημος, ενώ έχοντας δίπλα του τον συμπρωταγωνιστή Πίτερ Κάσινγκ, θα δημιουργήσουν ένα ακαταμάχητο δίδυμο παίζοντας μαζί σε περισσότερες από 20 ταινίες.

Δύναμη της φύσης

Λίγο αργότερα θα συμπρωταγωνιστούσε με τον φημισμένο Μπόρις Κάρλοφ στο φιλμ «Corridors of Blood» (1958), ενώ αμέσως μετά θα πρωταγωνιστήσει στο «Ο Τρόμος του Δράκουλα» κάνοντας ακόμη μία τεράστια επιτυχία. Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι, είναι μία δύναμη της φύσης, κυριευμένος από οργή, υπνωτικός, σωματικά πανίσχυρος, αχαλίνωτα σεξουαλικός δαίμονας, που χρησιμοποιεί βλέμμα και φωνή, κάνοντας τις γυναίκες να λιποθυμούν.

Τζέιμς Μποντ

Ανάμεσα στις ταινίες τρόμου που γύρισε με την Hammer, γύρισε και πολλές άλλες ταινίες διαφορετικών ειδών, ενώ συνεργάστηκε με τεράστια ονόματα της υποκριτικής και της σκηνοθεσίας. Μάλιστα, θα βρεθεί κι ένα βήμα για να πάρει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, καθώς ο Ίαν Φλέμινγκ ήταν συγγενής του, αλλά και από τις πρώτες επιλογές του για τον περίφημο μυθιστορηματικό κατάσκοπο, καθώς εκτός από το ζητούμενο για το φημισμένο βρετανικό φλέγμα, ο Λι διέθετε και τεράστιες εμπειρίες ως μυστικός πράκτορας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τελικά, τον ρόλο θα τον πάρει ο ακαταμάχητος γόης Σον Κόνερι και ο Λι θα αρκεστεί σε έναν ρόλο στο φιλμ «Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Ο Άνθρωπος με το Χρυσό Πιστόλι», όταν ο πρωταγωνιστικός ρόλος είχε περάσει πλέον στον Ρότζερ Μουρ.

Άρχοντας και στους νεότερους

Όταν πια είχε αφήσει πίσω του τον Δράκουλα, τον Φρανκεστάιν, τον Φου Μαν Τσου και άλλες ταινίες τρόμου, ακαταπόνητος, θα παίξει και σε κάποιες ταινίες του φραντσάιζ «Ο Πόλεμος των Άστρων», ενώ θα αποκτήσει μια ιδιαίτερη δημοφιλία σε ένα διαφορετικό νεότερο κοινό, τη γενιά του 21ου αιώνα, παίζοντας τον ρόλο του Σάρουμαν, στην τεράστια επιτυχία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών».

Πρωταθλητής ξιφασκίας και Ιππότης

Εκτός από την ασυναγώνιστη παραγωγική του κινηματογραφική καριέρα, ο Λι ήταν λάτρης της heavy metal και σε ηλικία 88 χρόνων, θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Charlemagne: By the Sword and the Cross», καθιστώντας τον ως τον γηραιότερο metal ερμηνευτή. Όμως, ο Κρίστοφερ Λι, που είχε μία ασυνήθιστα ήσυχη συναισθηματική ζωή (έναν γάμο και μια κόρη), ήταν και παγκόσμιος πρωταθλητής ξιφασκίας, εξαίρετος παίχτης του γκολφ, ενώ έγινε και Ιππότης, έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις και κέρδισε το βραβείο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών.

Ο Κρίστοφερ Λι, που πίστευε ότι «η κωμωδία είναι με διαφορά το πιο δύσκολο είδος από τα υπόλοιπα» και ότι στον κινηματογράφο «πρέπει να παραδεχθούμε πως ο κακός είναι πολύ συχνά πολύ πιο ενδιαφέρον τύπος από τον καλό», θα μείνει στην ιστορία ως ο πιο αγαπημένος Δράκουλας των σινεφίλ, αν και όσα πέρασε στα νιάτα του, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, έχουν μάλλον εξίσου ιστορικό ενδιαφέρον με την καλλιτεχνική του πορεία.

Πηγή: skai.gr

