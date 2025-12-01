Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Επιμένουν να σας απασχολούν οικονομικά θέματα και την εβδομάδα αυτή έχετε περισσότερες ευκαιρίες να τα λύσετε. Στο μεταξύ ανοίγεται ο ορίζοντας των κοινωνικών σας επιδιώξεων, η δε Πανσέληνος στις 4 του μήνα λειτουργεί ευεργετικά για τις υποθέσεις σας. Συναισθηματικά πετυχαίνετε μία επιδίωξη, με ένα τρόπο όχι ίσως και τόσο ευθύ. Άρης και Αφροδίτη στον Τοξότη σας βοηθούν να είστε εύστοχοι στις επιλογές σας. Τα έξοδά σας βέβαια αυξάνονται τόσο για να καλύψετε κάποιες ανάγκες αλλά και για να ευχαριστήσετε εκείνους που αγαπάτε. Αποφύγετε να υποσχεθείτε όσα δεν μπορείτε να τηρήσετε. Επαγγελματικά, υπάρχει αύξηση της παραγωγής και της τύχης.

Ταύρος

Αναμοχλεύσεις συναισθημάτων και αλλαγές στα προγράμματα σας, φέρνει η Πανσέληνος της Πέμπτης.Προσέξτε τα λόγια και τις ενέργειές σας, κυρίως απέναντι σε ανθρώπους που εξυπηρετούν τα συμφέροντά σας. Παράλληλα, κάποιες ανάγκες σας μένουν ακάλυπτες, γεγονός που σας ξεβολεύει και σε κάποιους αλλάζει και τα προγράμματα.. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να προσαρμοστείτε στο κλίμα που επικρατεί, και να αναβάλετε για τον άλλο μήνα τυχόν αποφάσεις και σημαντικά εγχειρήματα. Αισθηματικά θα σας αναστατώσουν κάποια γεγονότα και κάποιες κινήσεις του συντρόφου σας.

Δίδυμοι

Σημαντικές οι εξελίξεις σε όλη τη γκάμα των σχέσεων σας με τους άλλους. Το ένα γεγονός διαδέχεται το άλλο και ενώ μπορεί να σας εξουθενώνει αυτή η ταχύτητα αλλά αρκετοί σκοποί σας ολοκληρώνονται. Η Πανσέληνος στο ζώδιό σας στις 4 του μήνα φέρνει νέο κύμα αλλαγών στα επαγγελματικά και στα αισθηματικά. Δώστε την κατάλληλη προσοχή σε κάθε γεγονός, αξιολογήστε τη σημασία του αποτελέσματος και ενεργήστε ανάλογα. Επικοινωνία, πληροφορίες, συναλλαγές εξυπηρετούν την ολοκλήρωση ενός σχεδίου με επίκεντρο τα προσεχή Χριστούγεννα. Νέες προτάσεις δίνουν ευκαιρίες για το μέλλον.

Καρκίνος

Αφροδίτη και Άρης στο ζώδιο του Τοξότη, σας ρίχνει αυτές τις μέρες σε έναν επαγγελματικό οργασμό. Αξιοποιήστε κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί προς όφελός σας. Εκεί που υπάρχουν διαφωνίες μπορείτε να βάλετε λίγο έως πολύ νερό στο κρασί σας ώστε να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κατά τα άλα φροντίστε να ελέγχετε τις ευαισθησίες σας και να αξιοποιήσετε το χρόνο, ότι και αν σημαίνει αυτό στην περίπτωσή σας . Στο μεταξύ ολοκληρώνεται μια παλαιότερη υπόθεση που σχετίζεται με τα συμφέροντα σας. Πράγματα και πρόσωπα αγάπης θα καταναλώσουν το ενεργειακό σας απόθεμα.

Λέων

Στους περισσότερους τομείς ευνοείστε τις μέρες αυτές με την Πανσέληνο της Πέμπτης στο ζώδιο των Διδύμων. Οι καλές όψεις των Άρη και Αφροδίτης στον Τοξότη, σε σχέση με το δικό σας ζώδιο, μειώνουν τις αγωνίες σας και βοηθούν στο να ξεπεράσετε ως ένα βαθμό άγχη και ανασφάλειες. Η εργασία σας βοηθά να αναδείξετε ταλέντα και ικανότητες αλλά και πνεύμα συνεργασίας. Προσοχή χρειάζονται οι σχέσεις με αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειας καθώς φαίνεται να σας αναστατώνει ένα αιφνίδιο γεγονός.

Παρθένος

Ενδιαφέρουσες οι μέρες που ακολουθούν αλλά παράλληλα κουραστικές. Η Πανσέληνος της εβδομάδας επηρεάζει το πρόγραμμά σας και σας αποσυντονίζει από ότι είχατε σκεφτεί να κάνετε. Τόσο το σπίτι, όσο και ο τομέας της εργασίας απορροφά το χρόνο και την ενέργεια σας. Πολλές υποθέσεις περιπλέκονται μεταξύ τους και σας βάζουν σε δίλλημα κάθε φορά που πηγαίνετε να τις διαχωρίσετε. Ένα γεγονός ή μία είδηση θα σας ταράξει, υποχρεώνοντας σας να αλλάξετε το καθημερινό σας πρόγραμμα. Οικονομικά παραμείνετε φειδωλοί στα έξοδα καθώς αυξάνονται οι σχετικές σας υποχρεώσεις προς τρίτους.

Ζυγός

Αυξάνεται η κίνηση, η δράση και οι συζητήσεις. Η Πανσέληνος του Δεκεμβρίου φέρνει εξελίξεις, αλλά φέρνει και ταραχές τις οποίες πρέπει να προσέξετε αν θέλετε να μην επηρεαστείτε και να μην βρεθείτε προ εκπλήξεως. Σκεφτείτε πριν μιλήσετε και υπολογίστε και τις αντιδράσεις των άλλων. Αποφύγετε υπογραφές σε αμφίβολες συμφωνίες και μην παρασύρεστε από τον τρόπο που σας παρουσιάζουν μια προοπτική. Αποφύγετε λόγια, σχόλια και ακατάλληλες για το χαρακτήρα σας συναναστροφές. Υπερασπίστε τα δικαιώματα σας με διπλωματικό τρόπο αποφεύγοντας τις διαφωνίες στις εργασιακές σας σχέσεις.

Σκορπιός

Έμφαση δίνεται στο αίσθημα της ασφάλειας καθώς κάποιες φορές τα γεγονότα σας αναγκάζουν να το χάσετε τελείως. Κάποιες περιστάσεις θα σας επιβαρύνουν συναισθηματικά και οικονομικά. Η Πανσέληνος της εβδομάδας ρίχνει φως στις αδυναμίες του χαρακτήρα σας οι οποίες είναι εμφανείς σε εκείνους που δεν θέλετε να είναι. Ελέγχετε την ευαισθησία σας και μην βιάζεστε να βρείτε λύσεις. Προνοήστε για παγίδες που ενδεχομένως σας έχουνε βάλει, και ψάξτε τις αιτίες ενός παράπονου, μιας παράκλησης ή μίας οικονομικής επιβάρυνσης που οφείλεται σε κακή συνεννόηση.

Τοξότης

Εξαιρετικά σημαντικό το διάστημα αυτό, με την προϋπόθεση ότι δεν κάνετε ακρότητες, δεν πήρατε ρίσκα και προπαντός δεν βάζετε σε κίνδυνο της καριέρα σας. Η Πανσέληνος της εβδομάδας στον άξονά σας με τους Διδύμους θα φέρει ευκαιρίες επικοινωνίας, ταξιδιών, αλλαγών στις επιδιώξεις σας και καλύτερη σχέση με την οικογένεια. Αφροδίτη και Άρης στο ζώδιό σας λειτουργούν εφοδιαστικά σε συναίσθημα και τόλμη. Τα δύσκολα γίνονται εύκολα, αλλά ο τρόπος επιτυχίας θα έχει οικονομικό κόστος. Επιλέξτε μια στρατηγική και εκτελέστε τη σε κάθε της λεπτομέρεια. Ο από μηχανής θεός σας βλέπει.

Αιγόκερως

Οι μέρες είναι έντονες κουραστικές αλλά μεταβατικές. Όλα μπορούν να συμβούν την εβδομάδα της Πανσελήνου χωρίς να σημαίνει όμως ότι σας επηρεάζουν σε βάθος. Απλώς κουράζουν το νευρικό σας σύστημα και δημιουργούν συχνά συναισθηματικό χάος, το οποίο με τη σειρά του διαταράσσει τη λογική σκέψη. Όσοι οργανώνετε ταξίδια για τις γιορτές, ή εργάζεστε στον τουριστικό τομέα φροντίστε τις λεπτομέρειες που θα κάνουν το εγχείρημα αυτό πιο απολαυστικό. Σε πρακτικές ασχολίες, στην εργασία και σε συνεργασίες φροντίστε να καλύψετε τα νώτα σας, αποφύγετε να ανοίξετε πολέμους και διαμάχες και κλείστε γρήγορα μία οικονομική εκκρεμότητα.

Υδροχόος

Καλές οι μέρες για εσάς, μέσα στο γενικότερο κλίμα της εποχής, με πολλά και ετερόκλιτα μεταξύ τους γεγονότα, ενώ η αναγκαιότητα της ξεκούρασης ή της ψυχαγωγίας γίνεται μεγαλύτερη. Ένα δύσκολο περιστατικό στη δουλειά σας μπορεί να εξομαλυνθεί χάρη στη δική σας επινόηση και παρέμβαση. Φίλοι και συνεργάτες είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν καθώς η Πανσέληνος της εβδομάδας δημιουργεί καλές προοπτικές σε σχέσεις με τους άλλους. Ερωτικά, υπάρχει κινητικότητα για τους ελεύθερους και διευκόλυνση για τους έχοντες σχέση. Οικονομικά μην φορτώνετε το χρεωστικό σας υπόλοιπο.

Ιχθύς

Εξαιρετικά σημαντικές οι επόμενες μέρες για τα επαγγελματικά σας συμφέροντα. Η Πανσέληνος της Πέμπτης αναταράσσει την ατμόσφαιρα στη δουλειά σας και κάνει πιο έκδηλη τη διάθεση αντιπαράθεσης εκείνων που εμποδίζουν την εξέλιξή σας. Ιεραρχήστε τις ανάγκες σας και αξιολογήστε τις δυνατότητές σας. Κρατήστε για τον εαυτό σας τα επόμενα βήματα που σχεδιάζετε και μην κάνετε δηλώσεις αν δεν είστε σίγουροι ότι μπορείτε να τις εφαρμόσετε. Το σπίτι είναι το καταφύγιό σας που όμως, αυτή την εβδομάδα χρειάζεται να βάλετε κάποια πράγματα σε τάξη. Αισθηματικά ένα δίλημμα θα σας προβληματίσει και θα σας απασχολήσει ίσως περισσότερο από την πραγματική του σημασία.

Πηγή: skai.gr

