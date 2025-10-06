Τα καλλιστεία Μις Ρωσία έγιναν την Κυριακή το βράδυ σε ένα υπερπολυτελές θέρετρο στο χωριό Μπάρβιχα, στην περιφέρεια της Μόσχας, όπου βρίσκεται και το Barvikha Sanatorium, το θέρετρο υγείας του Προέδρου της Ρωσίας.

Η Αναστασία Βέντζα, από την Περιφέρεια της Μόσχας, κέρδισε τον τίτλο Μις Ρωσία 2025, επικρατώντας ανάμεσα σε 50 καλλονές από όλη τη χώρα, που διαγωνίστηκαν με μπικίνι και εντυπωσιακές βραδινές τουαλέτες.

Η Αναστασία κέρδισε το λευκόχρυσο στέμμα, ένα χρηματικό έπαθλο και την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη Ρωσία σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Οι προκριματικοί γύροι διεξάγονται σε όλες τις περιοχές της Ρωσίας. Αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό ομορφιάς είναι ανοιχτές σε ανύπαντρες γυναίκες ηλικίας 18 έως 23 ετών, συμπεριλαμβανομένων, και με ύψος τουλάχιστον 1,73 εκ.

Από αριστερά: Η πρώτη αναπληρωματική Μις Ρωσία, Αλιόνα Λέσνιακ από το Κερτς, η Μις Ρωσί, Αναστασία Βένζα, από τη Μόσχα, και η δεύτερη αναπληρωματική Μις Ρωσία, Βικτόρια Μακάροβα, από το Σεστρορέτσκ

Ο ετήσιος διαγωνισμός Μις Ρωσία διεξήχθη για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1927, όπου, αρχικά, συμμετείχαν μόνο Ρώσοι μετανάστες.

Στη Σοβιετική Ένωση, ο διαγωνισμός αναβίωσε το 1989 με το όνομα Μις ΕΣΣΔ. Έκτοτε, διεξάγεται ετησίως στη Μόσχα.

Από το 2016, ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του ρωσικού Υπουργείου Πολιτισμού.



Πηγή: skai.gr

