Η Mel C μοιράστηκε τα μυστικά πίσω από την απίστευτα σμιλευμένη και μυώδη σιλουέτα της, δηλώνοντας ότι «η καλή φυσική κατάσταση είναι ένα τεράστιο κομμάτι αυτού που είμαι».

Το μέλος των Spice Girls, 52 ετών, γνωστή σε εκατομμύρια κόσμου ως «Sporty Spice», έχει δικαιώσει απόλυτα το παρατσούκλι της, διατηρώντας το σφριγηλό και γυμνασμένο σώμα της για δεκαετίες, ακόμα και μετά τα πενήντα της.

Η Mel πρόσφατα κατέπληξε τους θαυμαστές της όταν επέδειξε την απίστευτα τονωμένη σιλουέτα της στο εξώφυλλο του επερχόμενου νέου άλμπουμ της, Sweat, μοιάζοντας περισσότερο με μονομάχο παρά με ποπ σταρ.

Σε νέα συνέντευξή της στους The Sunday Times, η τραγουδίστρια εξέθεσε το αφοσιωμένο πρόγραμμα προπόνησης δύναμης που ακολουθεί, το οποίο την έκανε να νιώθει «επιτέλους περήφανη για το σώμα μου».

Το πρόγραμμα προπόνησης

Αποκαλύπτοντας πώς ακριβώς πέτυχε την απίστευτα σφριγηλή και μυώδη μορφή της, εξήγησε ότι κάνει τρεις συνεδρίες άρσης βαρών την εβδομάδα και αερόβια άσκηση με τη μορφή μαθημάτων spin (στατικό ποδήλατο) ή χρησιμοποιώντας το Peloton της.

Η Mel είπε ότι προσπαθεί επίσης να κάνει ένα εβδομαδιαίο τρέξιμο, αλλά πρέπει να είναι προσεκτική με τις μεγάλες αποστάσεις επειδή η ηλικία της έχει επηρεάσει τις αρθρώσεις της. Η αφοσιωμένη καλλιτέχνιδα δεν επιτρέπει ούτε στον πολυάσχολο και γεμάτο ταξίδια τρόπο ζωής της να επηρεάσει τη ρουτίνα της, αποκαλύπτοντας ότι όταν πηγαίνει σε περιοδεία παίρνει μαζί της λάστιχα αντίστασης και σχοινάκι, ώστε να μπορεί να προπονείται παντού.

Επίσης, εξήρε τα οφέλη της προπόνησης πριν ανέβει στη σκηνή, λέγοντας ότι έχει γίνει μέρος του τελετουργικού της πριν από κάθε συναυλία και συνήθως αποτελείται από ένα γρήγορο σετ διατάσεων και βάρη στο γυμναστήριο.

Ωστόσο, απαντώντας στην έκπληκτη αντίδραση για το εξώφυλλο και το βίντεο κλιπ του άλμπουμ Sweat, η Mel έσπευσε να διαβεβαιώσει τους θαυμαστές ότι πριν από τη φωτογράφιση είχε κάνει πολύ πιο εντατική προετοιμασία από το συνηθισμένο. Είπε ότι πέρασε ένα δεκαπενθήμερο εστιάζοντας στα macros της (μακροθρεπτικά συστατικά) και κάνοντας δύο προπονήσεις την ημέρα -μία αερόβια και μία δύναμης- τονίζοντας ότι δεν ήταν μια ρεαλιστική ρουτίνα για να τη διατηρήσει κανείς: «Δεν μοιάζω έτσι 24 ώρες το 24ωρο».

Η εποχή των Spice Girls

Παρόλο που είναι περισσότερο λάτρης της γυμναστικής από ποτέ, είπε ότι ήταν πάντα ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής της και αποκάλυψε ότι η πρώην συνεργάτιδά της, Geri Horner, ήταν η παρτενέρ της στο γυμναστήριο κατά τη διάρκεια της ακμής των Spice Girls.

Αλλά η Mel άφησε να εννοηθεί ότι δεν ήταν όλες οι Spice Girls τόσο εμμονικές με το γυμναστήριο όσο εκείνη, παραδεχόμενη ότι υπήρχαν άλλες στην ομάδα που άρχισαν να αγαπούν τη γυμναστική μόνο σε μεγαλύτερη ηλικία.

«Όταν ήμασταν νέες, κάποιοι άλλαζαν πλευρό και ξανακοιμόντουσαν όταν η Geri και εγώ φεύγαμε για το γυμναστήριο», είπε. «Υπήρχαν σίγουρα Spice Girls που αντιπαθούσαν την άσκηση, αλλά την αποδέχτηκαν καθώς μεγάλωναν».

Η Mel παραδέχτηκε ότι εκείνη την εποχή υπήρχε μεγάλη πίεση στα κορίτσια να δείχνουν «πολύ αδύνατα» παρά μυώδη: «Νομίζω ότι όλες φοβόμασταν μήπως "φουσκώσουμε" τότε, η αισθητική που επιδιώκαμε ήταν το πολύ αδύνατο σώμα».

Η μάχη με την εικόνα του σώματος

Η DJ υπήρξε ειλικρινής για τους αγώνες της με την εικόνα του σώματός της όσο ήταν στο συγκρότημα, λόγω της αμείλικτης κριτικής και του γεγονότος ότι την αποκαλούσαν σκληρά «τη συνηθισμένη».

Στην αυτοβιογραφία της το 2022, αποκάλυψε πώς ξεκίνησε τον περιορισμό στο φαγητό και ανέπτυξε προβλήματα με τη διατροφή και μια «εμμονή με τη γυμναστική» ως μέσο ελέγχου. Μέχρι την αλλαγή της χιλιετίας, είχε φτάσει σε οριακό σημείο, εξομολογούμενη στο παρελθόν: «Είχα αρχίσει να παρουσιάζω διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας, αλλά δεν το καταλάβαινα».

Η Mel ζήτησε τελικά επαγγελματική βοήθεια και διαγνώστηκε με κλινική κατάθλιψη και διατροφική διαταραχή - ένα σημείο καμπής που σηματοδότησε την αρχή της ανάρρωσής της.

Τώρα που διανύει τη δεκαετία των πενήντα, η σταρ λέει ότι δεν ένιωσε ποτέ πιο περήφανη για το σώμα της και αισθάνεται δυνατή με τη σμιλευμένη σιλουέτα και τους δικέφαλους της, επειδή «πάντα ήθελα να είμαι δυνατή».

Μουσική και επανένωση

Το νέο της άλμπουμ Sweat θα κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου, ενώ τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει παγκόσμια περιοδεία σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία.

Τον περασμένο μήνα, αναφέρθηκε στις φήμες για περιοδεία επανένωσης των Spice Girls, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις πρώην συνεργάτιδές της.

«Είναι κάτι που θα ήθελα πολύ να κάνω... κάτι που ελπίζω ότι θα συμβεί κάποια στιγμή», δήλωσε στο περιοδικό Stellar.

«Είμαστε τόσο προστατευτικές με αυτό το όμορφο πράγμα που δημιουργήσαμε, που μερικές φορές αυτό που μας κρατάει πίσω είναι ότι δεν θέλουμε να κάνουμε το λάθος βήμα. Το 2019 κάναμε κάποιες συναυλίες σε στάδια στο Ηνωμένο Βασίλειο και ήταν μαγικές, αλλά δυστυχώς η Victoria Beckham δεν ήταν μαζί μας. Έχασε πολλά και της λέω συνέχεια: "Πρέπει να το ζήσεις αυτό"».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.