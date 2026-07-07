Μοναδική σύμπτωση στην Πάτρα: Αδελφές γέννησαν την ίδια ημέρα αγόρια με το ίδιο βάρος

Για μια «μοναδική σύμπτωση» που σημειώθηκε στην Πάτρα με δύο αδελφές να γεννούν την ίδια ημέρα αγόρια με το ίδιο σωματικό βάρος κάνει λόγο σε ανάρτησή της η μαιευτήρας-γυναικολόγος Εύα Μαυρομμάτη, σύμφωνα με το tempo24.news.

Όπως γράφει στην ανάρτησή της στο Facebook «οι δύο αδελφές έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών και έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα δύο πανέμορφα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος 2810γρ».

Η ανάρτηση της μαιευτήρος



Δύο αδελφές, δύο καρδιές δεμένες από πάντα, που η ζωή τις ευλόγησε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο. Έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών και, σαν να είχε γράψει η μοίρα το δικό της όμορφο παραμύθι, έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα δύο πανέμορφα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος 2810γρ . Μια μοναδική σύμπτωση που θα τις ενώνει για πάντα και θα χαρίζει στα μικρά τους έναν ξεχωριστό δεσμό από την πρώτη κιόλας στιγμή της ζωής τους. Να είναι πάντα γερά, τυχερά και ευτυχισμένα! Είμαστε ευγνώμων που μας εμπιστευτήκαμε για την υλοποίηση του δικού σας ονείρου κι ακόμα περισσότερο για την αγάπη που μας δείχνετε καθημερινά!

Πηγή: skai.gr

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