Σπουδές με αντίκρισμα στο Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York στη Θεσσαλονίκη

Οι υποψήφιοι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν στο καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα! Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York (University of York Europe Campus), φέρνει στην Ελλάδα την ακαδημαϊκή αριστεία ενός κορυφαίου βρετανικού πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου του York, προσφέροντας προγράμματα σπουδών σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία.



Το Πανεπιστήμιο του York, το υψηλότερης κατάταξης ξένο πανεπιστήμιο με παράρτημα στην Ελλάδα, συγκαταλέγεται στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, κατέχοντας την 154η θέση στην παγκόσμια κατάταξη ποιότητας των πανεπιστημίων σύμφωνα με τους Times Higher Education (2026). Είναι επίσης μέλος του διακεκριμένου δικτύου των 24 κορυφαίων βρετανικών ερευνητικών πανεπιστημίων Russell Group, ενώ έχει διακριθεί για την ποιότητα στην έρευνα (Top 10, REF 2021) και έχει βραβευθεί για την ποιότητα στην διδασκαλία με το Χρυσό Βραβείο (Gold TEF, 2023).

University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη

Το University of York Europe Campus είναι ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό Πανεπιστήμιο που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έχει λάβει αδειοδότηση από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το 2025 και διαθέτει τρεις Σχολές:

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Επιστημών

- Τμήμα Ψυχολογίας

- Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών

Σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών

- Τμήμα Νομικής

- Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών

University of York Europe Campus, Γαλήνη Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη

Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές

To University of York Europe Campus προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά* προγράμματα σπουδών. Σε προπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται προγράμματα στους ακόλουθους τομείς:

• Διοίκηση Επιχειρήσεων

• Ψυχολογία

• Πληροφορική

• Επικοινωνία και Ψηφιακά Μέσα

• Αγγλική Φιλολογία

• Νομική

Κεντρική βιβλιοθήκη του University of York Europe Campus

Οι προπτυχιακές σπουδές μπορούν να ολοκληρωθούν είτε στα αγγλικά (4 χρόνια), είτε στα ελληνικά/αγγλικά (1 χρόνο στα ελληνικά και 3 χρόνια στα αγγλικά), με εξαίρεση τα προγράμματα στην Αγγλική Φιλολογία (φοίτηση εξ’ ολοκλήρου στα αγγλικά) και τη Νομική (φοίτηση κατά κύριο λόγο στα ελληνικά).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα προσφέρεται ένα νέο προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής, με τίτλο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου», το οποίο μπορεί να διασφαλίσει για τους πτυχιούχους του πρόσβαση στις διαδικασίες για τη λήψη άδειας για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία. Πρόκειται για το μοναδικό στη Θεσσαλονίκη πρόγραμμα Νομικής μη κρατικού πανεπιστημίου, που έχει πιστοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Επίσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του γαλλικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, προσφέρει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Pan-European Executive MBA*, ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη επιχειρήσεων.

Συνεδριακό Κέντρο του University of York Europe Campus

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι αποκτούν το πτυχίο του University of York, πλήρως αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος, με ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα ισότιμα με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων.

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στο University of York Europe Campus αποτελείται από δραστήριους φοιτητές και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό προσωπικό, που προέρχονται από 60 διαφορετικές χώρες.

Οι φοιτητές επωφελούνται από μια ολοκληρωμένη διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που ενισχύουν τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους προοπτικές.

*Η έναρξη των μεταπτυχιακών προγραμμάτων - για τα οποία αναμένεται πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) - έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2026.

Εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027

Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 έχουν ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους.

Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2026

Πληροφορίες:

Τηλ.: 2310 224026 email: acadreg@yorkeuropecampus.eu

yorkeuropecampus.eu

Κεντρική φωτογραφία: University of York, UK

Πηγή: skai.gr

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