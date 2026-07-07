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Θεσσαλονίκη: 14χρονος κατηγορείται ότι βίασε 15χρονη και βιντεοσκοπούσε τον βιασμό

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις Αρχές, το περιστατικό έγινε τον Δεκέμβριο του 2025, με τον 14χρονο να εξαναγκάζει τη νεαρή σε γενετήσιες πράξεις

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Βιασμός

Μια σοκαριστική υπόθεση απασχολεί τις Αρχές στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα 15χρονο κορίτσι από την Αλβανία καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν 14χρονο ομοεθνή της, ο οποίος μάλιστα βιντεοσκοπούσε την πράξη αυτή, σύμφωνα με το thestival.gr.


Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις Αρχές, το περιστατικό έγινε τον Δεκέμβριο του 2025, με τον 14χρονο να εξαναγκάζει τη νεαρή κοπέλα σε γενετήσιες πράξεις, χωρίς τη συναίνεσή της, βιντεοσκοπώντας μάλιστα τις πράξεις αυτές.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., από το σπίτι του ανήλικου κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά από εξειδικευμένο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.


Στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας για βιασμό που έκανε η ανήλικη, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων σχημάτισαν σχετική δικογραφία σε βάρος του 14χρονου. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: βιασμός Θεσσαλονίκη
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