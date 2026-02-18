Φλόρενς Πιου: Τεράστιο μονόπετρο στο χέρι της φουντώνει τις φήμες γάμου με τον Φιν Κόουλ

Ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι στο χέρι της Φλόρενς Πιου (Florence Pugh) ήταν αρκετό για να βάλει φωτιά στις φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή. Η βραβευμένη ηθοποιός εθεάθη πρόσφατα σε δημόσια εμφάνιση φορώντας ένα μεγάλο μονόπετρο, γεγονός που αναζωπύρωσε τα σενάρια ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της, Φιν Κόουλ, γνωστό από τη σειρά «Peaky Blinders».

Florence Pugh stuns at the ‘DRACULA’ West End Opening Night in London. 📷 pic.twitter.com/T9ace8FGBw February 17, 2026

Οι φωτογραφίες δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με το κόσμημα να τραβά αμέσως τα βλέμματα και να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού τόσο στα social media όσο και στα διεθνή tabloids. Πολλοί μιλούν για ξεκάθαρη ένδειξη αρραβώνα, ενώ άλλοι κρατούν επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι η Φλόρενς Πιου έχει επιλέξει και στο παρελθόν να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά στην προσωπική της ζωή.

Florence Pugh sports a huge ring on her engagement finger after sparking rumours she is set to marry her Peaky Blinders star boyfriend Finn Cole https://t.co/TxJ0a8TopX — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 18, 2026

Το ζευγάρι, που φημολογείται ότι διατηρεί σχέση εδώ και αρκετό καιρό, έχει αποφύγει τις δημόσιες δηλώσεις και τις κοινές εμφανίσεις, επιλέγοντας να προστατεύει τη σχέση του από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, οι λίγες αλλά χαρακτηριστικές στιγμές τους, όπως διακριτικά σχόλια στα social media και σπάνιες εμφανίσεις σε εκδηλώσεις, έχουν δώσει τροφή για συζητήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για αρραβώνα ή σχέδια γάμου από κανέναν από τους δύο. Παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο δαχτυλίδι έχει ανοίξει έναν νέο κύκλο φημών, με τους θαυμαστές να περιμένουν με ενδιαφέρον αν η Πιου θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει τις εικασίες με μια μελλοντική της εμφάνιση ή δήλωση.

Η Φλόρενς Πιου έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ερωτική της ζωή χωρίς να αποκαλύπτει ονόματα, λέγοντας ότι είναι σε σχέση και ανακαλύπτουν ποιοι πραγματικά είναι μαζί. Όπως εξήγησε σε συνέντευξή της, «είμαστε στη φάση που καταλαβαίνουμε τι είμαστε», προσθέτοντας ότι για πρώτη φορά δεν αφήνει τον εαυτό της να «πηδάει» σε κάτι με ταχύτητα, αλλά επιτρέπει στη σχέση να ωριμάσει και να γίνει πραγματικά σημαντική στον πυρήνα της.

Ο Φιν Κόουλ

Παράλληλα έχει παραδεχτεί ότι όταν κάποιος της είναι ερωτευμένος μπορεί να είναι δύσκολο λόγω του φόρτου της δουλειάς της, αλλά τόνισε πως θέλει σταθερότητα και οικογένεια στη ζωή της, χωρίς όμως να κατονομάσει τον σύντροφό της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.