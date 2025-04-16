Σχεδόν αγνώριστη έγινε η πανέμορφη Αμερικανίδα ηθοποιός Zendaya, για μία διαγαλαξιακή καμπάνια παπουτσιών της On.

Φορώντας τις τελευταίες κυκλοφορίες από τη συλλογή Movement Lifestyle για την άνοιξη 2025 της On η Zendaya πρωταγωνιστεί σε ένα βίντεο σε στυλ trailer, με τίτλο «Zone Dreamers».

Αυτό που τραβά τα βλέμματα… το κούρεμά της, που είναι ένα από τα πιο κοντά που έχει κάνει ποτέ, ενώ τα ιδιαίτερα μυτερά προσθετικά αυτιά της σταρ του «Dune» παραπέμπουν σε εξωγήινους.

Σε σκηνοθεσία της εικαστικής καλλιτέχνιδας Nadia Lee Cohen, το ρετροφουτουριστικό κλιπ παρουσιάζει την Zendaya να προσπαθεί να οδηγήσει μια ομάδα σε ένα ταξίδι στο διάστημα.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαφήμισης, η Zendaya - η οποία ανακοινώθηκε ως συνεργάτης της μάρκας πέρυσι - φοράει νέα κομμάτια από τη συλλογή Movement Lifestyle της άνοιξης 2025 της On, με μερικά βασικά κομμάτια όπως ένα μακρυμάνικο crop top ($85), ένα ασορτί κολάν ($110), ένα cutout tank ($60), ένα πλεκτό κορμάκι ($150).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.