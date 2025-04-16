Νάντια Μπουλέ: Περιοδεύει στην Ευρώπη με την κόρη της - Τα καρέ από την στάση στην Κωνσταντινούπολη

Περιοδεία σε όλη την Ευρώπη κάνει η Νάντια Μπουλέ για τις ανάγκες του μιούζικαλ Chicago όπου έχει έναν από τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους, αυτόν της Ρόξι.

Η διεθνούς φήμης παραγωγή, όπως παρουσιάζεται στο Broadway, ξεκίνησε από την Αθήνα την πολυαναμενόμενη ευρωπαϊκή της περιοδεία έχοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του μία Ελληνίδα στο cast ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η εταιρεία του συντρόφου της, Γιώργου Ισαάκ.

Αυτές τις μέρες, η ηθοποιός βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και όπως μας έδειξε, μαζί της είναι και η κόρη της.

Άλλωστε, όπως έχει αποκαλύψει η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η μικρή Σεμέλη φέτος δεν θα πάει παιδικό σταθμό, καθώς η μαμά την έχει μαζί της. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η μικρή κάνει περιοδεία φέτος».

Η ηθοποιός μεταξύ προβών και περιοδείας είχε μιλήσει πρόσφατα στις Rainbow Mermaids με πολλή ειλικρίνεια για τη μητρότητα.

«Το σίγουρο είναι ότι διαπίστωσα ότι οι γυναίκες όταν γίνονται και μαμάδες χρειάζονται ένα μεγάλο διάστημα προσαρμογής για να καταλάβουν τι τους γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσουν τα πάντα. Κάτι δύσκολα βράδια που είμαι κατάκοπη λέω γιατί το κάνουμε αυτό;

Μιλάγα με μια ψυχαναλύτρια που μου είπε ότι το πιο φυσιολογικό συναίσθημα για μια νέα μαμά είναι να θέλει να πετάξει κάποια στιγμή το παιδί της από το μπαλκόνι! Η κοινωνία είναι πάρα πολύ σκληρή με τις γυναίκες. Πρέπει να μπορείς να λες ότι περνάς δύσκολα. Είμαστε λίγο καλύτερα σε σχέση με τις μαμάδες μας».

«Όταν έγινα μαμά, έπαθα μια τρελή έκρηξη φοβιών και πήγα σε ψυχολόγο. Άρχισα να φοβάμαι τα πάντα. Φοβόμουν στο αυτοκίνητο, φοβόμουν στο αεροπλάνο, φοβόμουν μην πάθει τίποτα το παιδί μου, φοβόμουν τα πάντα. Οπότε έπρεπε να ζητήσω επαγγελματική βοήθεια για να επαναφέρω την ισορροπία. Όταν κάνεις παιδί θέλεις να ελέγχεις τα πάντα και αυτό δεν γίνεται. Είναι ένα πλάσμα που δεν το έχεις πια μέσα σου και θα κάνει τη δική του ζωή. Στην αρχή σε φρικάρει» είχε πει ακόμα.

