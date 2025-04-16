Αντιγόνη Κουλουκάκου: Η εξόρμηση στη φύση με τον γιο της θα σου δώσει ιδέες για την επόμενη εκδρομή με τα παιδιά σου!

Βλέποντας τις φωτογραφίες που ανέβασε η Αντιγόνη Κουλουκάκου δεν θα πιστεύεις ότι το μέρος που βρίσκεται είναι στην Αττική και μόλις σου έδωσε την επόμενη ιδέα για την κοντινή σου εξόρμηση με ή χωρίς παιδιά.

Παρότι είναι εμφανής η «πληγή» της φύσης από τις φωτιές που σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους, τα Κιούρκα, ή αλλιώς Αφίδναι κατά την αρχαιότητα, είναι τόσο κοντά στο κέντρο της πόλης και ιδανικά για μια ανοιξιάτικη εξόρμηση.

Η ηθοποιός, που κάνει μια ανάπαυλα από τα γυρίσματα για τη Γη της ελιάς, πήγε τον γιο της εκδρομή και κοινοποίησε το μέρος που βρέθηκε ανεβάζοντας μοναδικές φωτογραφίες από ζώα που συνάντησαν όπως αγελάδες, κατσίκες και γαϊδουράκια.

Ο πράσινος αυτός «παράδεισος» είναι μέρος της ταβέρνας «Λακκαγκίνη στα Κιούρκα» και νομίζεις πως βρίσκεσαι σε κάποιο ορεινό χωριό πολύ μακριά από την πολύβουη Αθήνα.

Αν θέλεις κάθεσαι αναπαυτικά και πίνεις τον καφέ σου, τρως το φαγητό ή το γλυκό σου. Αν πάλι θέλεις μπορείς να περπατήσεις στο βουνό σε έναν μικρό «ζωολογικό κήπο». Καγκουρό, λάμα, γαϊδουράκια, ελάφια, διάφορα είδη πουλιών σίγουρα θα προσφέρουν μια αξέχαστη εμπειρία.

Όπως ακριβώς μας έδειξε με τις φωτογραφίες της η Αντιγόνη Κουλουκάκου!

