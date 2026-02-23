Στους ρυθμούς του Χόλιγουντ επανέρχεται αύριο η Ύδρα, καθώς επιστρέφουν τα γυρίσματα της διεθνούς παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ. Μετά από μια σύντομη παύση λόγω των ημερών, η παραγωγή επιστρέφει δυναμικά, με έντονη κινητικότητα στο λιμάνι και στα σημεία όπου έχουν στηθεί τα σκηνικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα γυρίσματα θα διαρκέσουν τουλάχιστον δύο ακόμη εβδομάδες στο νησί, πριν η παραγωγή μεταφερθεί στην Αθήνα για το επόμενο στάδιο των λήψεων. Ήδη έχουν τοποθετηθεί καλώδια και τεχνικός εξοπλισμός, ενώ συνεργεία εργάζονται από νωρίς το πρωί για να ολοκληρώσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες στα σκηνικά. Όπως έγινε γνωστό, τις επόμενες ημέρες το λιμάνι θα κλείσει πλήρως για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Ο Μπραντ Πιτ εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες στο πρώτο γύρισμα, όπου, σύμφωνα με τον μόνιμο κάτοικο του νησιού, ο οποίος συμμετέχει και στην ταινία, κ. Κώστα Αργείτη, χαιρέτησε τον κόσμο, ενώ ήταν ιδιαίτερα φιλικός. «Ένας απλός άνθρωπος, δεν είναι κάτι το απλησίαστο», ανέφερε.

Σημειώνεται πως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηθοποιός αξιοποίησε το διάλειμμα των γυρισμάτων για να επισκεφθεί και άλλα κοντινά νησιά, επιλέγοντας να γνωρίσει την ευρύτερη περιοχή.

Η παρουσία της διεθνούς παραγωγής έχει ήδη αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Καταλύματα και εστιατόρια άνοιξαν νωρίτερα από τον συνηθισμένο προγραμματισμό, με την τουριστική κίνηση να ξεκινά περίπου έναν μήνα πριν από την καθιερωμένη περίοδο. Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, η αυξημένη κινητικότητα ενισχύει τον τζίρο των επιχειρήσεων σε μια εποχή που παραδοσιακά το νησί κινείται σε πιο χαμηλούς ρυθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.