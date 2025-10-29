Xόπκινς: Κατακεραυνώνει την κόρη του επειδή αγνόησε την πρόσκλησή του για συμφιλίωση

Ο διάσημος Ουαλός ηθοποιός Άντονι Χόπκινς υποστήριξε ότι η κόρη του, Άμπιγκεϊλ Χόπκινς, με την οποία έχουν απομακρυνθεί επί αρκετά χρόνια, αγνόησε μια πρόσκλησή του για συμφιλίωση.

«Η σύζυγός μου, η Στέλλα [Αρογιάβ], έστειλε μια πρόσκληση [στην Άμπιγκεϊλ] να έρθει να μας δει», δήλωσε ο ηθοποιός της «Σιωπής των Αμνών» σε συνέντευξή του στους New York Times.

«Ούτε λέξη απάντησης. Οπότε σκέφτομαι, "Εντάξει, μια χαρά". Της εύχομαι τα καλύτερα, αλλά δεν πρόκειται να σπαταλήσω χρόνο για αυτό. Αν θέλετε να σπαταλήσεις τη ζωή σου μέσα στη δυσαρέσκεια, εντάξει, προχώρα», τόνισε.

Ο Άντονι - ο οποίος έκανε την 57χρονη κόρη Άμπιγκεϊλ με την πρώτη σύζυγό του Πετρονέλα Μπάρκερ – σημείωσε ότι προσπαθεί να μην κουβαλάει «δυσαρέσκεια για το παρελθόν» επειδή αυτό είναι «θάνατος».

«Δεν ζεις. Πρέπει να αναγνωρίσεις ένα πράγμα: ότι είμαστε ατελείς», σημείωσε.

«Δεν είμαστε άγιοι. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί και άγιοι ή οτιδήποτε άλλο είμαστε. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Ο σταρ του «Hannibal» είπε ότι πίστευε ότι «έκανε ό,τι μπορούσε» για να λύσει τα προβλήματα με την κόρη του και θέλει η Άμπιγκεϊλ να «το ξεπεράσει».

«Η ζωή είναι επώδυνη... Μερικές φορές οι άνθρωποι πληγώνονται. Μερικές φορές πληγωνόμαστε εμείς», παρατήρησε.

«Αλλά δεν μπορείς να ζεις έτσι. Πρέπει να πεις, "Ξεπέρασέ το". Και αν δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, εντάξει, καλή τύχη σε σένα. Δεν κρίνω. Αλλά έκανα ό,τι μπορούσα. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι το μόνο που θέλω να πω».

Ο οσκαρικός ηθοποιός ρωτήθηκε στη συνέχεια αν ήλπιζε ότι η κόρη του θα διάβαζε τα επερχόμενα απομνημονεύματά του, «We Did Ok, Kid», τον επόμενο μήνα, και απάντησε: «Δεν πρόκειται να απαντήσω σε αυτό. Όχι. Δεν με νοιάζει».

