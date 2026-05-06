Χαβιέ Μπαρδέμ: Τι είπε για την Παλαιστίνη και την «απίστευτα όμορφη» Πενέλοπε Κρουζ

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δεν ήταν ποτέ από τους σταρ του Χόλιγουντ που φοβήθηκαν να πάρουν δημόσια θέση. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ισπανός ηθοποιός μίλησε ανοιχτά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο «Variety» για τη στήριξή του προς την Παλαιστίνη, την τοξική αρρενωπότητα, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, αλλά και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, την Πενέλοπε Κρουζ.

Ο 56χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι πριν εμφανιστεί στη φετινή τελετή των Όσκαρ ήταν προετοιμασμένος ακόμη και για αποδοκιμασίες, εξαιτίας της ξεκάθαρης στάσης του υπέρ της Παλαιστίνης. Ο ίδιος έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα δημόσια για τον πόλεμο στη Γάζα, καταδικάζοντας παράλληλα τόσο τις επιθέσεις της Χαμάς όσο και τη στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ. «Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν ένα φρικτό έγκλημα από τη Χαμάς. Αλλά έχω και το δικαίωμα να καταγγείλω ό,τι θεωρώ λάθος», τόνισε.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ παραδέχτηκε ότι η πολιτική του στάση πιθανότατα του έχει στοιχίσει επαγγελματικά. «Έχω ακούσει πολλές φορές ότι χάθηκαν δουλειές ή διαφημιστικές καμπάνιες εξαιτίας των δηλώσεών μου. Κάποιοι μπορεί να σε βάλουν σε “μαύρη λίστα”», είπε, συμπληρώνοντας, όμως, πως δεν μετανιώνει. «Ζω στην Ισπανία. Τα αμερικανικά στούντιο δεν είναι ο μοναδικός κόσμος».

Javier Bardem says “no to war and free Palestine” at the #Oscars, earning a huge round of applause from everyone in the room.



Παράλληλα, ο διάσημος ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερη ειλικρίνεια για την τοξική αρρενωπότητα και την κουλτούρα του «machismo» με την οποία, όπως είπε, μεγάλωσε στην Ισπανία της εποχής του Φράνκο. «Μας μεγάλωσαν πιστεύοντας ότι οι άντρες έχουν περισσότερη δύναμη και έλεγχο. Ότι είμαστε το κέντρο των πάντων. Αυτό είναι απολύτως λάθος», ανέφερε.

Javier Bardem calls his wife Penélope Cruz “amazingly f*cking beautiful”: “When I see her being photographed in magazines, I go, ‘Is that my wife? Jesus, is it? It must be!’”



Ο Μπαρδέμ εξήγησε ότι ως πατέρας ενός 15χρονου αγοριού και μιας 12χρονης κόρης ανησυχεί βαθιά για το πώς η σύγχρονη κοινωνία επιστρέφει σε παλιές αντιλήψεις γύρω από τους ρόλους των φύλων. Μάλιστα, αναφέρθηκε ανοιχτά και στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι το γεγονός πως ένας άνθρωπος που έχει κατηγορηθεί για κακοποίηση γυναικών παραμένει πρόεδρος των ΗΠΑ «δίνει λευκή επιταγή σε πολλούς άντρες να συμπεριφέρονται όπως θέλουν».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι η προσωπική του εμπειρία μέσα στην οικογένεια επηρέασε βαθιά τον τρόπο που βλέπει σήμερα την αρρενωπότητα. Όπως είπε, ο πατέρας του ήταν απών και συχνά βίαιος απέναντι στη μητέρα του, την ηθοποιό Πιλάρ Μπαρδέμ, την οποία χαρακτήρισε «πρότυπο ζωής». «Η μητέρα μου πάλεψε πολύ για να βρει τη θέση και την αξιοπρέπειά της. Τη λατρεύω για τη δύναμη και τις θυσίες της», είπε συγκινημένος.

Ιδιαίτερα τρυφερός ήταν όταν μίλησε για τη σύζυγό του, Πενέλοπε Κρουζ, με την οποία είναι μαζί εδώ και δεκαετίες και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Το διάσημο ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Jamón Jamón» όταν εκείνος ήταν 21 ετών και εκείνη μόλις 16, ενώ αργότερα συνεργάστηκαν ξανά στο «Vicky Cristina Barcelona», ταινία που χάρισε στην Πενέλοπε Κρουζ το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

«Στο σπίτι δεν μιλάμε πολύ για τη δουλειά. Δεν έχουμε αφίσες ή φωτογραφίες που να μας θυμίζουν τι κάνουμε», αποκάλυψε. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ μίλησε με θαυμασμό για τη σύζυγό του, αποκαλώντας την «απίστευτα όμορφη» αλλά και «καλό άνθρωπο». «Είναι μια γυναίκα που αισθάνομαι ευλογημένος που βρέθηκε στη ζωή μου. Είναι σημαντικό να θαυμάζεις τον άνθρωπό σου για αυτό που είναι και για όσα κάνει. Η Πενέλοπε είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, με τον τρόπο που φέρεται στην οικογένεια, στους φίλους, στα παιδιά μας, σε μένα. Και πάνω απ’ όλα είναι απίστευτα όμορφη», είπε γελώντας.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι κάθε φορά που τη βλέπει σε φωτογραφίσεις περιοδικών εξακολουθεί να εντυπωσιάζεται. «Τη βλέπω στα εξώφυλλα και λέω: “Αλήθεια είναι η γυναίκα μου αυτή;”», ανέφερε. Την ίδια ώρα, ο Χαβιέ Μπαρδέμ διανύει μία από τις πιο δυνατές περιόδους της καριέρας του. Μετά τη συμμετοχή του στο «Dune», ετοιμάζεται για τη σειρά «Cape Fear», ενώ θα πρωταγωνιστήσει ξανά δίπλα στην Πενέλοπε Κρουζ στην ταινία «Bunker». Παρά τη διεθνή επιτυχία του, ο ίδιος δηλώνει ότι η οικογένεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά του.

Πηγή: skai.gr

