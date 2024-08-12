Χαρές στο σπίτι της Julianne Moore. Αρραβώνιασε τον γιο της

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για έναν γονιό από το να βλέπει να παιδιά του ευτυχισμένα. Πόσο μάλλον να βρίσκουν τον έρωτα της ζωής τους και να αποφασίζουν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα της δημιουργία οικογένειας.

Η Julianne Moore πλέον ετοιμάζεται για τον νέο ρόλο της…πεθεράς και ανυπομονεί για αυτόν της γιαγιάς αφού ο 26χρονος γιος της Caleb Moore Freundlich αρραβωνιάστηκε και ετοιμάζεται να παντρευτεί.

Ο νεαρός μουσικός γνωρίστηκε με την μέλλουσα γυναίκα του Kiki στο Κολλέγιο όταν σπούδαζε και είναι μαζί της εδώ και 7 χρόνια με την Kiki να είναι μέλος της οικογένειάς του εδώ και καιρό. Πλέον θα γίνει και επίσημα.

Κάτω από την ανάρτηση της διάσημης ηθοποιού που ανακοινώνει τα ευχάριστα νέα δεκάδες celebrities που ξέρουν φυσικά τον Caleb από παιδί σπεύδουν να ευχηθούν. Από την Halle Berry και την Naomi Watts ως την Jennifer Garner και την Ellen Pompeo.

