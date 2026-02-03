Χάλι Μπέρι για βραβείο Όσκαρ: Δεν άλλαξε την καριέρα μου, ήμουν και πάλι «μαύρη»

Η Xάλι Μπέρι, η μοναδική μαύρη ηθοποιός που έχει κερδίσει Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου το 2002, δήλωσε ότι το βραβείο αυτό «δεν άλλαξε απαραίτητα την πορεία της καριέρας της».

Σε συνέντευξή της για το περιοδικό «The Cut», με αφορμή τη νέα της δραματική ταινία «Crime 101», ανέφερε ότι περίμενε πως το Όσκαρ για την ερμηνεία της στο «Monster’s Ball» του Λι Ντάνιελς θα σήμαινε πως «θα εμφανιζόταν ένα φορτηγό γεμάτο σενάρια έξω από την πόρτα του σπιτιού μου».

Ωστόσο, όπως εξήγησε, ο αριθμός των προτάσεων που δεχόταν παρέμεινε σταθερός, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας της κινηματογραφικής βιομηχανίας ως προς το πώς να αφηγηθεί τις ιστορίες μαύρων ανθρώπων.

«Όσο περήφανη κι αν ήμουν, το επόμενο πρωί παρέμενα μαύρη», είπε χαρακτηριστικά περιγράφοντας πως οι σκηνοθέτες εξακολουθούσαν να προβληματίζονται με το εάν πρέπει να επιλεγεί μια μαύρη γυναίκα σε συγκεκριμένο ρόλο και με το τι σημαίνει αυτό για όλη την ιστορία αφού ενδεχομένως πχ θα έπρεπε να προσανατολιστούν και στην τοποθέτηση ενός μαύρου άνδρα στο καστ κι έτσι να γίνει μια ταινία «για μαύρους», πράγμα που «δεν πουλάει» στο εξωτερικό.

Παρόμοιες εμπειρίες είχε περιγράψει και η Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία κέρδισε το Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου το 2014 για την ταινία «Δώδεκα χρόνια σκλάβος» του Στιβ ΜαΚκουίν.

Μιλώντας στο CNN, η Νιόνγκο είχε δηλώσει ότι το εύρος των ρόλων που της προσφέρθηκαν μετά τη βράβευση ήταν απογοητευτικά περιορισμένο.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 30 μαύροι ηθοποιοί – ανάμεσά τους και ο Μάικλ Β. Τζόρνταν του «Sinners» – έχουν προταθεί για το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου.

Στην κατηγορία α’ γυναικείου ρόλου έχουν προταθεί 16 μαύρες ηθοποιοί.

Στην κατηγορία β’ ανδρικού ρόλου, 25 μαύροι ηθοποιοί έχουν διεκδικήσει το βραβείο, με επτά νίκες, μεταξύ αυτών και ο Ντελρόι Λίντο του «Sinners».

Η συμπρωταγωνίστριά του, Γούνμι Μοσάκου, συγκαταλέγεται στις 32 μαύρες ηθοποιούς που έχουν προταθεί για το Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου, με 10 νίκες συνολικά.

Φαβορί για τη φετινή χρονιά θεωρείται η Teyana Taylor για την ταινία «One Battle After Another».

