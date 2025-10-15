Βέρα Γουάνγκ: H «ανατρεπτική» εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του DKMS Gala (video)

Η Βέρα Γουάνγκ (Vera Wang) έκανε μια νεανική εμφάνιση - χωρίς μακιγιάζ - στο DKMS Gala, στη Νέα Υόρκη, φορώντας ένα βαθύ κόκκινο δαντελένιο φόρεμα. Η 76χρονη σχεδιάστρια μόδας ηγήθηκε των σταρ στο 19ο Ετήσιο DKMS Gala, προς τιμήν της Coco Rocha. Παρούσα ήταν και η πρώην σύζυγος του Harvey Weinstein, η 49χρονη Τζορτζίνα Τσάπμαν, η οποία είναι και η ίδια σχεδιάστρια μόδας.

Η Γουάνγκ γιόρτασε τα 76α γενέθλιά της τον Ιούνιο, αλλά η ίδια δεν έχει ανακαλύψει το ελιξίριο της νεότητας, ούτε έχει το σύνδρομο του Μπέντζαμιν Μπάτον.

Οι φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν συχνά διχογνωμία: άλλοι τη θαυμάζουν για τη φυσική της κατάσταση και το πνεύμα της αυτοπειθαρχίας, ενώ άλλοι ανησυχούν για το πόσο «αληθινή» και υγιής είναι αυτή η εικόνα.

We love Vera Wang's red hot look at the DKMS 19th Annual Gala. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/1LtBEtq8yW — E! News (@enews) October 14, 2025

Η ίδια αποφεύγει τις δημόσιες αναφορές στο βάρος της. Σε συνεντεύξεις, δηλώνει ότι δουλεύει ασταμάτητα, κοιμάται ελάχιστα και παραμένει δραστήρια, χωρίς αυστηρές δίαιτες ή γυμναστήρια. «Η δουλειά με κρατάει νέα», έχει πει χαρακτηριστικά. Κι όμως, η εικόνα της — με τα λεπτά άκρα, το αιχμηρό πρόσωπο, το σχεδόν διάφανο δέρμα — μοιάζει περισσότερο με σύμβολο παρά με άνθρωπο. Ένα σύμβολο τελειότητας που η ίδια δημιούργησε και ενσάρκωσε με απόλυτη συνέπεια.

Η συζήτηση γύρω από τη «σκελετωμένη» εμφάνισή της έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης ουκ ολίγες φορές. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Βέρα Γουάνγκ αποτελεί καθρέφτη μιας εποχής που ακόμη παλεύει με τα στερεότυπα γύρω από την ηλικία, τη θηλυκότητα και το σώμα. Μια εποχή όπου οι γυναίκες καλούνται να παραμένουν «αιώνια νέες», παραγωγικές και αψεγάδιαστες — ακόμη κι όταν έχουν ήδη κατακτήσει τα πάντα. Η σιλουέτα της, σχεδόν αποστεωμένη, μοιάζει να συμβολίζει αυτήν ακριβώς την πίεση: τη διαρκή προσπάθεια να παραμείνεις «τέλεια», ακόμη κι όταν δεν χρειάζεται πια.

