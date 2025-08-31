Τζούλια Ρόμπερτς: Σε ρομαντικό… ραντεβού με τον σύζυγό της στη Βενετία - Η βόλτα με το θαλάσσιο ταξί (φωτό)

Πιο ερωτευμένη από ποτέ φαίνεται η Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία ζει ρομαντικές στιγμές με τον σύζυγό της στη Βενετία, όπου βρίσκεται για το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ. Η σταρ απόλαυσε μια ρομαντική βόλτα με θαλάσσιο ταξί στη Βενετία, έχοντας στο πλευρό της και στην αγκαλιά της τον σύζυγό της, Danny Moder.

Σε φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram, η σταρ του «Pretty Woman» πέταξε τα παπούτσια της και χώθηκε στην αγκαλιά του συζύγου της, καθώς το ταξί «έσκιζε» τα νερά.

Η ηθοποιός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στη Βενετία, κατά την προβολή της νέας της ταινίας, «After the Hunt», σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο. Η σταρ στο ντεμπούτο της στο κορυφαίο φεστιβάλ επέλεξε μία εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Atelier Versace, δια χειρός του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή, Ντάριο Βιτάλε.

Julia Roberts and Luca Guadagnino get emotional after the world premiere of their new film #AfterTheHunt in Venice and give each other a big hug pic.twitter.com/RcVGU1trAk — Deadline (@DEADLINE) August 29, 2025

Το φόρεμα, σε βαθύ μπλε απόχρωση, ήταν διακοσμημένο με ένα χειροποίητο μοτίβο «damier motif» από μαύρη μεταξωτή κλωστή, όπως ανακοίνωσε ο οίκος. Το συνδύασε με ιδιαίτερα κοσμήματα του οίκου Chopard, που πρόσθεσαν ακόμα περισσότερη λάμψη, χάρη σε μια γενναιόδωρη δόση από πραγματικά διαμάντια, συνολικού βάρους πάνω από 100 καράτια.

Πηγή: skai.gr

