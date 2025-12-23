Η Τζορτζίνα Καστλ αποκάλυψε ότι ο μήνας του μέλιτος της δεν ήταν ακριβώς όπως τον φαντάζεται κανείς. Η 33χρονη ηθοποιός του «Mean Girls» ταξίδεψε στις εξωτικές Μαλδίβες όχι με τον νέο της σύζυγο, αλλά με τον διάσημο πατέρα της, Andrew Castle.

Ο σύζυγος έμεινε Λονδίνο λόγω West End…

Ο σύζυγός της, Simon Lipkin, δεν κατάφερε να την ακολουθήσει, καθώς παραμένει στο Λονδίνο λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Fagin στο «Oliver!», μια ερμηνεία που έχει ήδη αποσπάσει υποψηφιότητα για το βραβείο Olivier.

«Τρύπωσα στις διακοπές των γονιών μου»

Η διάσημη ηθοποιός, κόρη του πρώην Βρετανού Νο1 τενίστα και σχολιαστή του BBC στο Wimbledon, Andrew Castle, μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Instagram. Σε αυτές ποζάρει σε λευκές αμμουδιές, κάνει hoverboarding στον Ινδικό Ωκεανό και εξερευνά τον βυθό κάνοντας snorkeling ανάμεσα σε τροπικά ψάρια.

«Τρύπωσα στις ρομαντικές διακοπές των γονιών μου και πήγα μήνα του μέλιτος χωρίς τον άντρα μου! Νιώθω απίστευτα τυχερή που έκλεισα τη χρονιά έτσι, με την οικογένειά μου. Simon, ανυπομονώ να κάνουμε κάτι μαγικό σύντομα… με λιγότερους καρχαρίες, θα χαρείς να το ακούσεις», έγραψε με χιούμορ στην ανάρτησή της.

Ο γάμος στο Λονδίνο

Το ταξίδι έρχεται μόλις τέσσερις μήνες μετά τον γάμο του ζευγαριού στο Λονδίνο. Η νύφη εντυπωσίασε με ένα λευκό, δαντελένιο φόρεμα με μακριά ουρά και πέπλο, ενώ ο πατέρας της τη συνόδευσε περήφανα στην εκκλησία. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2022.

Είναι εντυπωσιακό ότι οι θαυμαστές της στο Instagram αγκάλιασαν την εναλλακτική αυτή «λύση» για τον μήνα του μέλιτος, σχολιάζοντας με ενθουσιασμό πόσο «δεμένη» είναι σαν οικογένεια. «Η καλύτερη οικογένεια», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος αστειεύτηκε: «Υιοθετήστε με».

Ο Simon, πάντα αυτοσαρκαστικός, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι «παίζει εκτός κατηγορίας» με τη σύζυγό του, αστειευόμενος για την εμφάνισή του όταν γνωρίστηκαν. Παρ’ όλα αυτά, η ιστορία τους αποδεικνύει πως η χημεία και το χιούμορ μετρούν περισσότερο από την εικόνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.