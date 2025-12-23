Μπράντλεϊ Κούπερ-Τζίτζι Χαντίντ: Αρραβώνας και γάμος μέσα στο 2026

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ φαίνεται πως ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση τους, με πηγές να αποκαλύπτουν ότι ο γάμος είναι πλέον θέμα χρόνου. Σύμφωνα με την «Daily Mail», το ζευγάρι σχεδιάζει να παντρευτεί μέσα στο 2026, έχοντας ήδη κάνει σημαντικές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο ηθοποιός ζήτησε το χέρι της…

Ο 50χρονος ηθοποιός φέρεται να έχει μιλήσει προσωπικά με τη μητέρα της Τζίτζι, Yolanda Hadid, ζητώντας την άδειά της για να της κάνει πρόταση γάμου. «Ο Μπράντλεϊ θέλει να δείξει πόσο σοβαρά παίρνει τη σχέση του με το διάσημο μοντέλο και ότι σκοπεύει να χτίσει μια σταθερή οικογένεια μαζί της στη Νέα Υόρκη», αποκάλυψε πηγή. Παράλληλα, έχει ενημερώσει και τη δική του μητέρα, Gloria Campano, με την οποία διατηρεί πολύ στενή σχέση.

Το 30χρονο μοντέλο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, γνωρίζει ότι η πρόταση γάμου πλησιάζει και έχει ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο του γάμου τόσο με τη μητέρα της όσο και με τον πατέρα της, Mohamed Hadid. Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον της, το να μιλήσει στον πατέρα της για το ενδεχόμενο να γίνει «κυρία Κούπερ» ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό και επίσημο βήμα.

Τα παιδιά, βασική προτεραιότητα

Ένας από τους βασικούς λόγους που το ζευγάρι επιθυμεί να παντρευτεί είναι τα παιδιά τους. Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει μια κόρη, τη Lea De Seine, 8 ετών, με την Irina Shayk, ενώ η Τζίτζι Χαντίντ έχει μια κόρη, την Khai Malik, 5 ετών, με τον Zayn Malik. Και οι δύο θέλουν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν μαζί, σε ένα σταθερό οικογενειακό περιβάλλον.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Ο Μπράντλεϊ και η Τζίτζι γνωρίστηκαν τον Οκτώβριο του 2023 σε παιδικό πάρτι, όπου παρευρίσκονταν και τα παιδιά τους. Η «χημεία» τους ήταν άμεση, όμως επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους για αρκετό καιρό.Έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο Instagram μόλις τον Απρίλιο του 2025, με αφορμή τα 30ά γενέθλια της Χαντίντ.

Σε συνέντευξή της στη «Vogue», η Τζίτζι Χαντίντ είχε μιλήσει για τον Μπράντλεϊ Κούπερ. «Με άνοιξε στο να πηγαίνω περισσότερο στο θέατρο και αυτό είναι κάτι που μου έλειπε πολύ», είπε, προσθέτοντας ότι νιώθει βαθύ σεβασμό για εκείνον ως καλλιτέχνη και σύντροφο.

