MTV Video Music Awards: «Σάρωσε» με 12 υποψηφιότητες η Lady Gaga - Μας «τελείωσε» η Τέιλορ Σουίφτ...

Η Lady Gaga σάρωσε στις φετινές υποψηφιότητες για τα MTV Video Music Awards 2025, βάζοντας τέλος στη διετή κυριαρχία της Taylor Swift. Η «βασίλισσα του Mayhem» ηγείται της κούρσας με 12 υποψηφιότητες, διεκδικώντας τα πιο σημαντικά βραβεία, όπως για το Καλύτερο Τραγούδι, Βίντεο και Άλμπουμ ενώ είναι υποψήφια, μεταξύ άλλων και στις κατηγορίες: Καλύτερη Σκηνοθεσία, Χορογραφία, Μοντάζ και Οπτικά Εφέ.

Στην κατηγορία Καλλιτέχνης της Χρονιάς, η Gaga θα βρεθεί αντιμέτωπη με τους Bad Bunny, Kendrick Lamar, Morgan Wallen, The Weeknd, αλλά και με τις δύο μεγάλες δυνάμεις της ποπ, Beyoncé και Taylor Swift. Οι δύο τους παραμένουν ισόπαλες, έχοντας από 30 αγαλματίδια η καθεμία, έναν αριθμό-ρεκόρ στην ιστορία των βραβείων. Σημειώνεται ότι οι δύο σταρ είναι υποψήφιες μόνο στην κατηγορία Καλλιτέχνης της Χρονιάς και αν κερδίσει μία από τις δύο, θα ανακηρυχθεί ο πιο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης στην ιστορία των MTV Video Music Awards.

Μετά τη Lady Gaga, ακολουθεί ο Bruno Mars με 11 υποψηφιότητες, ενώ ο Kendrick Lamar έχει 10. Η Sabrina Carpenter και η ROSÉ των Blackpink που είναι για πρώτη φορά υποψήφιες ισοβαθμούν με οκτώ υποψηφιότητες, ενώ η Ariana Grande και ο The Weeknd έχουν επτά. Ακολουθούν η Billie Eilish με έξι και η Charli xcx με πέντε. Οι Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus και Tate McRae έχουν από τέσσερις υποψηφιότητες.

Για το Βίντεο της Χρονιάς, το πιο πολυπόθητο βραβείο της βραδιάς, οι υποψήφιοι είναι η Lady Gaga και ο Bruno Mars για το «Die With A Smile», η Ariana Grande για το «Brighter Days Ahead», η Billie Eilish για το «Birds of a Feather», ο Kendrick Lamar για το «Not Like Us», η ROSÉ και ο Bruno Mars για το «APT.», η Sabrina Carpenter για το «Manchild» και τέλος οι The Weeknd και Playboi Carti για το «Timeless».

Φέτος, 33 καλλιτέχνες κερδίζουν την πρώτη τους υποψηφιότητα ανάμεσά τους οι Alex Warren, Blake Shelton, Brent Faiyaz, Gigi Perez, KATSEYE και Lainey Wilson. Αξιοσημείωτη είναι και η υποψηφιότητα του Mac Miller, ο οποίος έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που απέσπασε την πρώτη του διάκριση στα βραβεία μετά θάνατον. Η ψηφοφορία του κοινού για τις 19 κατηγορίες ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου ενώ για την κατηγορία του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη θα παραμείνει ανοικτή και κατά τη διάρκεια του σόου, όπως αναφέρει το ΑP.

Η πολυαναμενόμενη τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στην UBS Arena στο Elmont της Νέας Υόρκης. Θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS και το MTV, ενώ θα είναι διαθέσιμη για streaming στις ΗΠΑ μέσω του Paramount+.

Πηγή: skai.gr

