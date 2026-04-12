Τζένιφερ Λόπεζ: «Έριξε» το Coachella με καυτό κορμάκι σε εμφάνιση-έκπληξη με τον Ντέιβιντ Γκέτα

Η Τζένιφερ Λόπεζ ενθουσίασε το κοινό με μια εκρηκτική εμφάνιση-έκπληξη στο Coachella 2026. Η 56χρονη σταρ ανέβηκε στη σκηνή Quasar το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια του set του Ντέιβιντ Γκέτα, χαρίζοντας στο κοινό μια δυναμική ερμηνεία του νέου της τραγουδιού «Save Me Tonight», που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Η εμφάνισή της αποτέλεσε έκπληξη για τους θεατές, με τον Γκέτα να προλογίζει την παρουσία της λέγοντας πως είχε «καλέσει μια φίλη», πριν η Λόπεζ εμφανιστεί στη σκηνή, με το κοινό να την αποθεώνει. Η τραγουδίστρια μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με το εντυπωσιακό, εφαρμοστό κορμάκι της. Σε μια χαρακτηριστική στιγμή, πέταξε τα γυαλιά ηλίου της στο κοινό, με έναν τυχερό θαυμαστή να τα πιάνει εν μέσω ενθουσιασμού.

Jennifer Lopez makes a surprise appearance at Coachella to perform “Save Me Tonight” with David Guetta. pic.twitter.com/9oCMzrVuLn — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) April 12, 2026

Λίγο αργότερα, έβγαλε το μπουφάν της επί σκηνής, προκαλώντας έντονες επευφημίες, ενώ δεν έλειψε και η θερμή στιγμή με τον Γκέτα, τον οποίο αγκάλιασε μπροστά στο κοινό. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία της στη μουσική βιομηχανία, αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Λόπεζ εμφανίστηκε επίσημα στο Coachella.

David Guetta brings out Jennifer Lopez to perform ‘Save Me Tonight’ at #Coachella. pic.twitter.com/Rbh7eHy1j8 — Mati (@matiasonya) April 12, 2026

Πηγή: skai.gr

