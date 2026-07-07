Ενώ η Γαλλία προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα καύσωνα, η χώρα δεν έχει ακόμη συνέλθει από το προηγούμενο. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες θα επιστρέψουν μέσα στην εβδομάδα, επαναφέροντας το ίδιο ερώτημα που κυριάρχησε και τον Ιούνιο: γιατί οι Γάλλοι εξακολουθούν να μην χρησιμοποιούν ευρέως κλιματισμό;

Πολλοί πολίτες αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Την Πέμπτη, δεκάδες άνθρωποι σχημάτισαν ουρές έξω από καταστήματα της αλυσίδας Lidl στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, προσπαθώντας να αγοράσουν κλιματιστικά.

Στο προάστιο Ομπερβιλιέ, οι πόρτες ενός καταστήματος υποχώρησαν από την πίεση του πλήθους, ενώ σημειώθηκαν και συμπλοκές μεταξύ καταναλωτών. «Είδα ανθρώπους να ποδοπατούνται» δήλωσε πελάτης στην εφημερίδα Le Parisien. Άλλος ανέφερε ότι «έμεινε σοκαρισμένος», καθώς δεχόταν σπρωξίματα από παντού και τελικά δεν κατάφερε να αγοράσει κλιματιστικό.

Σύμφωνα με τη γαλλική Υπηρεσία Ενεργειακής Μετάβασης, μόλις το 24% των νοικοκυριών διαθέτει σήμερα κλιματισμό. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από το 18% μέσα σε δύο χρόνια, παραμένει όμως πολύ χαμηλότερο από το περίπου 50% που καταγράφεται στη γειτονική Ιταλία.

Η 26χρονη Αλεξία, που κατοικεί στα προάστια του Παρισιού, παραδέχεται ότι άλλαξε γνώμη μόλις πληροφορήθηκε πως έρχεται νέος καύσωνας.

«Όλα τα κλιματιστικά που είχα δει είχαν εξαντληθεί. Έτρεξα να αγοράσω ένα άλλο πριν εξαφανιστούν εντελώς από την αγορά», είπε.

Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο στα σχολεία, καθώς μόλις το 7% διαθέτει κλιματισμό. Χιλιάδες σχολικές μονάδες ανέστειλαν τη λειτουργία τους την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς οι θερμοκρασίες στις αίθουσες διδασκαλίας είχαν γίνει αφόρητες.

Παράλληλα, οι γαλλικές υγειονομικές αρχές κατέγραψαν περισσότερους από 2.000 επιπλέον θανάτους μέσα σε έξι ημέρες, στο αποκορύφωμα του καύσωνα του Ιουνίου, γεγονός που φαίνεται να κάμπτει σταδιακά τη διαχρονική επιφυλακτικότητα των Γάλλων απέναντι στον κλιματισμό.

Για δεκαετίες, ο κλιματισμός θεωρούνταν στη Γαλλία αντιαισθητικός, θορυβώδης, περιττός και, κυρίως, ένα... αμερικανικό προϊόν. Παράλληλα, επικρατεί η αντίληψη ότι η έκθεση στον ψυχρό αέρα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας.

Η παραδοσιακή γαλλική αρχιτεκτονική βασίστηκε σε χοντρούς πέτρινους τοίχους και ξύλινα παντζούρια, τεχνικές που διατηρούσαν τον χώρο δροσερό, μέθοδος αποτελεσματική όσο τα καλοκαίρια ήταν ηπιότερα.

Σημαντικό εμπόδιο αποτελούν και οι αυστηροί πολεοδομικοί κανόνες. Στα ιστορικά κτίρια του Παρισιού, οι κάτοικοι συχνά δεν λαμβάνουν άδεια για την εγκατάσταση εξωτερικών μονάδων, καθώς οι κανονισμοί προστατεύουν την ομοιόμορφη αισθητική των προσόψεων και των στεγών που δημιουργήθηκαν κατά τη μεγάλη αναμόρφωση της πόλης από τον Ζορζ-Εζέν Οσμάν επί Ναπολέοντα Γ'.

Επιπλέον, στις πολυκατοικίες απαιτείται έγκριση της συνέλευσης των συνιδιοκτητών πριν από οποιαδήποτε μόνιμη εγκατάσταση, ενώ όσες τοποθετούνται χωρίς άδεια μπορούν να αποξηλωθούν.

Με τις προεδρικές εκλογές του 2027 να πλησιάζουν, το ζήτημα του κλιματισμού έχει μετατραπεί και σε πολιτικό θέμα.

Η Μαρίν Λεπέν και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός ζητούν την εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου για τον εξοπλισμό όλων των σχολείων και νοσοκομείων με κλιματιστικά, καθώς και τη χορήγηση κρατικά εγγυημένων άτοκων δανείων ύψους 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ώστε 30 έως 40 εκατομμύρια νοικοκυριά να αποκτήσουν μονάδες κλιματισμού.

Στην Αριστερά, οι απόψεις παραμένουν διχασμένες. Οι Πράσινοι, που μέχρι πρόσφατα ήταν οι πιο έντονοι πολέμιοι του κλιματισμού, εμφανίζονται πλέον πιο διαλλακτικοί. Η επικεφαλής του κόμματος, Μαρίν Τοντελιέ, αναγνώρισε ότι ο κλιματισμός είναι πλέον απαραίτητος σε ορισμένα σχολεία και νοσοκομεία.

Αντίθετα, ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν, εξακολουθεί να προειδοποιεί ότι η μαζική εγκατάσταση κλιματιστικών «θα προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά».

Η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει ενδιάμεση στάση. Εγκρίνει έκτακτες εγκαταστάσεις κλιματισμού σε νοσοκομεία, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τη στρατηγική που δίνει προτεραιότητα στη θερμομόνωση των κτιρίων.

Το πόσο πολιτικοποιημένο έχει γίνει το θέμα φάνηκε όταν οι Πράσινοι κατέθεσαν πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης για τον τρόπο διαχείρισης του καύσωνα. Αν και δεν αναμένεται να εγκριθεί, η κίνηση αναδεικνύει τη βαρύτητα που έχει αποκτήσει το ζήτημα.

Η αντίσταση απέναντι στον κλιματισμό έχει συνδεθεί και με περιβαλλοντικά επιχειρήματα, καθώς θεωρείται ότι αυξάνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή.

Ωστόσο, στη Γαλλία το επιχείρημα αυτό αμφισβητείται, καθώς περίπου το 95% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενώ τα δύο τρίτα προέρχονται από πυρηνική ενέργεια. Έτσι, η λειτουργία ενός κλιματιστικού στη Γαλλία έχει πολύ μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με χώρες όπως η Γερμανία ή η Πολωνία, όπου η ηλεκτροπαραγωγή εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ορυκτά καύσιμα.

Παρ' όλα αυτά, η συγκεντρωμένη χρήση κλιματιστικών μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία στις πόλεις λόγω της θερμότητας που αποβάλλουν οι εξωτερικές μονάδες, εντείνοντας τις ανισότητες μεταξύ όσων έχουν πρόσβαση στον κλιματισμό και όσων δεν διαθέτουν.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι η δημόσια συζήτηση έχει περιοριστεί στο δίλημμα «κλιματισμός ή όχι», εστιάζοντας στην αντιμετώπιση των συνεπειών και όχι των αιτίων της κλιματικής κρίσης.

Ωστόσο, για ολοένα και περισσότερους Γάλλους, όσο κι αν προσπαθούν να συμβάλουν ατομικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η ανάγκη προστασίας από τις ολοένα συχνότερες και εντονότερες θερμικές εξάρσεις μετατρέπεται πλέον σε αναγκαιότητα.

Πηγή: skai.gr

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