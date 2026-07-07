Η υποψηφιότητα της Μαρίν Λε Πεν για την προεδρία της Γαλλίας κρίνεται σήμερα στα δικαστήρια του Παρισιού. Η 57χρονη βετεράνος της γαλλικής ακροδεξιάς θα μάθει αν το εφετείο θα της ανοίξει τον δρόμο για να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους — ή αν θα της επιβληθεί 5ετής εκλογική απαγόρευση που θα βάλει επίσημα τέλος στις προεδρικές της φιλοδοξίες.

Το όνειρο της Λε Πεν να γίνει πρόεδρος βρίσκεται σε καθεστώς αβεβαιότητας από πέρυσι, όταν κρίθηκε ένοχη για κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η απόφαση του δικαστηρίου έρχεται σε μια στιγμή που η Λε Πεν βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην προεδρία, μετά τις δύο ήττες της από τον Εμανουέλ Μακρόν στον δεύτερο γύρο των προηγούμενων αναμετρήσεων. Ωστόσο, ακόμη και αν της απαγορευτεί η συμμετοχή, παραμένει ασαφές αν αυτό θα επηρεάσει αρνητικά τις πιθανότητες της παράταξής της: ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης, Ζορντάν Μπαρντελά, έχει οριστεί ως αντικαταστάτης της και συγκεντρώνει εξίσου υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.

Αν και η Λε Πεν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα διεξήγαγε προεκλογική εκστρατεία αν της επιβαλλόταν κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, την Τετάρτη ξεκαθάρισε σε συνέντευξή της ότι θα παραμείνει ενεργή στην πολιτική, όποια και αν είναι η έκβαση. «Δεν εξαρτάται πλέον από εμένα», δήλωσε. «Αλλά θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να είμαι ακτιβίστρια», είπε.

Η Λε Πεν αναμένεται να προσέλθει στο Palais de Justice, στην ιστορική καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας, νωρίς το απόγευμα. Η προεδρεύουσα δικαστής, Μισέλ Άγκι, αναμένεται να ξεκινήσει την ανάγνωση της ετυμηγορίας γύρω στις 1:30 μ.μ.

Η Γαλλίδα πολιτικός δεν πρόκειται να κάνει δηλώσεις αμέσως μετά την έξοδό της από την αίθουσα. Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους του Εθνικού Συναγερμού που μίλησαν στο Politico, θα μεταβεί αμέσως στα κεντρικά γραφεία του κόμματος για να συναντηθεί με τον Μπαρντελά, ο οποίος δεν θα παρίσταται στο δικαστήριο.

Στις 8 μ.μ., η Λε Πεν θα εμφανιστεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της εθνικής τηλεόρασης για την πρώτη της συνέντευξη μετά την ετυμηγορία.

Ηλικία, εμπειρία και πολιτικό ρίσκο

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν η ακροδεξιά έχει περισσότερες πιθανότητες νίκης με ή χωρίς τη Λε Πεν στην ηγεσία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μπαρντελά είναι ελαφρώς πιο δημοφιλής. Έρευνα της γαλλικής εταιρείας Ifop τον περασμένο μήνα έδειξε ότι ο 30χρονος πολιτικός θα κέρδιζε τον πρώτο γύρο των εκλογών με ποσοστό έως και 37%, εξασφαλίζοντας διαφορά άνω των 15 μονάδων από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή του σε όλα τα σενάρια. Αντίθετα, στην ίδια δημοσκόπηση, το ποσοστό της Λε Πεν για τον πρώτο γύρο δεν ξεπερνούσε το 32%.

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου. Εάν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ψήφων, οι δύο επικρατέστεροι θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο στις 2 Μαΐου.

Όποιο πλεονέκτημα κι αν έχει ο Μπαρντελά σε όρους δημοτικότητας, το χάνει σε επίπεδο εμπειρίας. Το νεαρό της ηλικίας του και το γεγονός ότι δεν έχει δοκιμαστεί σε κορυφαίο θεσμικό ρόλο δημιουργούν αβεβαιότητα για τη διατήρηση της δυναμικής του τους επόμενους μήνες. Επίσης, παραμένει αμφίβολο αν οι Γάλλοι ψηφοφόροι είναι έτοιμοι να εμπιστευτούν έναν 30χρονο για την ηγεσία μιας πυρηνικής δύναμης και της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Για τη Λε Πεν, το ζήτημα είναι βαθιά προσωπικό. Αν το εφετείο επικυρώσει την απαγόρευση, αυτό θα αποτελέσει συντριπτικό πλήγμα για μια πολιτικό που αφιέρωσε πάνω από μία δεκαετία προσπαθώντας να αποτοξινώσει την εικόνα του κόμματος που κληρονόμησε από τον πατέρα της. Και τώρα, τη στιγμή που η Εθνική Συσπείρωση βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην εξουσία, η ίδια κινδυνεύει να μείνει εκτός κάλπης.



Πηγή: skai.gr

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