Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Το να «παλεύεις» με τον καρκίνο είναι σαν δουλειά πλήρους απασχόλησης…

O Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ (James Van Der Beek) μίλησε στο Today για τη δύσκολη μάχη που δίνει με τον καρκίνο. Ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος είναι σήμερα 48 ετών, διαγνώστηκε πριν από δύο χρόνια με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3 και δήλωσε ότι πιθανότατα θα συνεχίσει να παλεύει με την ασθένεια για το υπόλοιπο της ζωής του.

Μάλιστα, ο διάσημος ηθοποιός παρομοίασε τη διαχείριση της ασθένειας με μια «δουλειά πλήρους απασχόλησης», αποκαλύπτοντας ότι έχει υιοθετήσει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής του (γιόγκα, προσεγμένη διατροφή), με σκοπό να ενισχύσει την υγεία του και να διατηρήσει μια καλή ποιότητα ζωής.

Παράλληλα, δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος καθώς πολλοί από τους θαυμαστές του επικοινώνησαν μαζί του για να του πουν ότι, χάρη στο θάρρος του να μιλήσει δημόσια, πήγαν να εξεταστούν. «Άντρες που βλέπω στο βενζινάδικο, άνθρωποι που έρχονται σε μένα σε καφετέριες… το εκτιμώ κάθε φορά. Αυτά είναι πράγματα που πραγματικά με κάνουν να κλαίω», είπε.

Ο ηθοποιός ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την αγάπη τους, υπογραμμίζοντας πως η οικογένειά του εκτιμά βαθιά την υποστήριξή τους. Σημειώνεται ότι έχει αποκτήσει μαζί με την σύζυγό του Kίμπερλι, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2010, έξι παιδιά.

«Είναι καρκίνος... Κάθε χρόνο, διαγιγνώσκονται περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και εγώ είμαι ένας από αυτούς», είχε γράψει ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Instagram.

Πηγή: skai.gr

