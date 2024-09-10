Καθώς πλησιάζουν τα 40α γενέθλια του πρίγκιπα Χάρι στις 15 Σεπτεμβρίου, το HELLO!, αποκάλυψε τα σχέδιά του.

Ο Δούκας του Σάσεξ θα διοργανώσει ένα πάρτι με την οικογένεια και τους φίλους του στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας, στην έπαυλη αξίας 14,7 εκατομμυρίων δολαρίων που μοιράζεται με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά, τον 5χρονο πρίγκιπα 'Αρτσι και την 3χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Στη συνέχεια θα απολαύσει «μία μικρή απόδραση στο βουνό μαζί με τους πιο στενούς φίλους του ζευγαριού».

Μετά την απόφαση των Σάσεξ να παραιτηθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα, τον Ιανουάριο του 2020, ο πρίγκιπας Χάρι μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στο έργο του ιδρύματος Archewell που ίδρυσε μαζί με την Μέγκαν Μαρκλ, τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, τους χορηγούς του και την οικογένειά του.

«Έχει περισσότερο χρόνο για να λύσει τα πράγματα τώρα» λέει ένας παλιός φίλος στο HELLO!. «Αυτός και η Μέγκαν δεν βρίσκονται υπό πίεση χρόνου - όλα είναι με τους δικούς τους όρους», προσθέτει.

Το ζευγάρι για φέτος έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο περιοδείες, στην Νιγηρία και την Κολομβία ενώ λέγεται ότι σχεδιάζουν ένα τρίτο ταξίδι.

Πηγή: skai.gr

