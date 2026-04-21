Τζάστιν Θερού-Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ: Πρώτη εμφάνιση μετά τη γέννηση του γιου τους

O Τζάστιν Θερού και η Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ πλέουν σε πελάγη ευτυχίας μετά τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού. Μόλις δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση της γέννησης του γιου τους, το ζευγάρι έδωσε το παρών στην πρεμιέρα της ταινίας «The Devil Wears Prada 2» στη Νέα Υόρκη.

Σημειώνεται ότι στο φιλμ ο ηθοποιός υποδύεται τον σύντροφο της Έμιλι Μπλαντ. Για την εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί, επέλεξε ένα κομψό navy blue κοστούμι, συνδυάζοντάς το με κλασικό λευκό πουκάμισο. Στο μεταξύ, η Μπλουμ εντυπωσίασε με μια μαύρη δημιουργία Moschino που έδενε στον λαιμό διακοσμημένη με χρυσές μεταλλικές λεπτομέρειες, την οποία συνδύασε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Σε δηλώσεις του στο περιοδικό «People», ο διάσημος ηθοποιός παραδέχθηκε ότι το πιο συναρπαστικό στην πατρότητα είναι «το να μπορείς να διοχετεύσεις όλη την αγάπη που έχεις στον γιο σου».

Η είδηση της εγκυμοσύνης έγινε γνωστή τον περασμένο Δεκέμβριο. Το πολυαναμενόμενο «The Devil Wears Prada 2» θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 30 Απριλίου. Ο ηθοποιός συμμετέχει επίσης στο επερχόμενο θρίλερ κατασκοπείας «Billion Dollar Spy» μαζί με τους Ράσελ Κρόου, Βέρα Φαρμίγκα και Τόνι Γκόλντγουιν.

Πηγή: skai.gr

