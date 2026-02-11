Τομ Μπρέιντι: Το «viral» video να πιάνει τα οπίσθια της Alix Earle σε πάρτι του Super Bowl

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει βάλει στο επίκεντρο της δημοσιότητας τον Τομ Μπρέιντι και την influencer, Alix Earle, έπειτα από την εμφάνισή τους σε πάρτι στο πλαίσιο του Super Bowl. Στο στιγμιότυπο, ο 48χρονος πρώην αστέρας του NFL φαίνεται να αγκαλιάζει την 25χρονη παρουσιάστρια podcast με ιδιαίτερη οικειότητα, ενώ κάποια στιγμή το χέρι του κατεβαίνει προς τα οπίσθιά της.

Ο Μπρέιντι, ντυμένος με σκούρο μακρυμάνικο πουκάμισο και καπέλο, σκύβει προς την Earle, η οποία δείχνει να του μιλάει στο αυτί, πιθανότατα λόγω της δυνατής μουσικής. Εκείνη φορούσε ένα μίνι φόρεμα με κορδόνια και κρατούσε ένα ποτό, ενώ κάποια στιγμή περνά το χέρι της γύρω από τον ώμο του.

Παρότι το πρόσωπο της Earle δεν διακρίνεται καθαρά στο βίντεο, η γλώσσα του σώματός τους αποπνέει οικειότητα. Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που οι δυο τους εμφανίζονται μαζί. Σύμφωνα με υλικό που έχει δημοσιεύσει το DeuxMoi, Μπρέιντι και Earle είχαν φωτογραφηθεί αγκαλιασμένοι στην πίστα σε άλλο πάρτι του Super Bowl, να συνομιλούν χαμογελαστοί και σε χαλαρή διάθεση.

Tom Brady slides his arm around Alix Earle’s waist ❤️🤩 pic.twitter.com/iUWAbtF4in — Viral Videos (@YepViralVideos) February 10, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο Μπρέιντι όσο και η Earle παρευρέθηκαν και στο Fanatics Super Bowl Party του Michael Rubin, μαζί με πλήθος διάσημων προσώπων, όπως η Κένταλ Τζένερ και ο Jay-Z. Οι φήμες περί πιθανής σχέσης μεταξύ τους είχαν ξεκινήσει ήδη από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν εθεάθησαν να φλερτάρουν σε πάρτι σε γιοτ στο St. Barts.

