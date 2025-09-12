Η Ντακότα Τζόνσον μαγνήτισε τα φλας και το ενδιαφέρον στη φετινή εκδήλωση «Caring for Women», που διοργανώνει το ίδρυμα Kering στη Νέα Υόρκη. Την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, η γνωστή ηθοποιός επισφράγισε τη φήμη της ως είδωλο του στυλ, επιλέγοντας μία εντυπωσιακή, διάφανη μάξι δημιουργία του οίκου Gucci, διακοσμημένη με κομψά λουλούδια από μαύρη δαντέλα και μακριά μανίκια. Το look της συμπλήρωσαν λαμπερά κοσμήματα με σμαράγδια, όπως αποκαλύπτει το People.

Το φιλανθρωπικό γκαλά της Kering

Το ετήσιο γκαλά του Ιδρύματος Kering αποτελεί σταθερό σημείο συνάντησης για ηγετικές προσωπικότητες της μόδας, του κινηματογράφου και του πολιτισμού. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συγκέντρωση ζωτικών πόρων για οργανισμούς που μάχονται ενάντια στη βία και στηρίζουν τα θύματα και τις οικογένειές τους, συμβάλλοντας στην οικονομική ενδυνάμωση και ανεξαρτησία τους, σύμφωνα με τον ιστότοπο του ιδρύματος.

Η φετινή εκδήλωση έλαβε χώρα στο φημισμένο «The Pool» του Μανχάταν, συγκεντρώνοντας ένα σπουδαίο εκλεκτό κοινό. Ανάμεσά τους βρίσκονταν η Σάλμα Χάγιεκ (Salma Hayek Pinault) με τον σύζυγό της Φρανσουά-Ανρί Πινό (François-Henri Pinault), καθώς και ο Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo), η Ντέμι Μουρ (Demi Moore), η Τζέσικα Τσαστέιν (Jessica Chastain), η Τζούλιαν Μουρ (Julianne Moore) και η Madonna.

Λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η βραδιά έσφυζε από λαμπερές εμφανίσεις, με προσωπικότητες όπως η Κλόε Μαλ (Chloe Malle), η Άννα Γουίντουρ (Anna Wintour), ο Μπαζ Λούρμαν (Baz Luhrmann), η Κίρστεν Ντανστ (Kirsten Dunst), ο Άντριεν Μπρόντι (Adrien Brody), η Γουίνι Χάρλοου (Winnie Harlow), η Λίντα Εβαντζέλιστα (Linda Evangelista) και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ (Georgina Rodríguez) να δίνουν το παρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος (Lauren Sánchez Bezos) στο κόκκινο χαλί, μετά τον γάμο της με τον μεγιστάνα Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) τον περασμένο Ιούνιο. Εμφανίστηκε φορώντας μια κομψή εκρού τουαλέτα δια χειρός Schiaparelli, τραβώντας όλα τα βλέμματα επάνω της και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της στο χώρο της κοσμικής ζωής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.