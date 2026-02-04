Το μήνυμα της πριγκίπισσας Κέιτ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, δημοσίευσε στο instagram ένα προσωπικό βίντεο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, απευθυνόμενη σε όσους πλήττονται από τη νόσο.

«Ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι», τονίζει.

Η Κέιτ, η νόσος της οποίας είναι σε ύφεση μετά τη διάγνωσή της το 2024, περιέγραψε μια εμπειρία με «στιγμές φόβου και εξάντλησης», αλλά και «στιγμές δύναμης, καλοσύνης και βαθιάς σύνδεσης».

Η πριγκίπισσα τόνισε πόσο ο καρκίνος επηρεάζει «τόσες πολλές ζωές» και επισήμανε πως «σήμερα είναι υπενθύμιση της σημασίας της φροντίδας, της κατανόησης και της ελπίδας».

Πηγή: skai.gr

