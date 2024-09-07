Το «φλερτ» της JLO με παίκτη του NBA που «άναψε φωτιές» στα σόσιαλ

H Jeniffer Lopez, που πρόσφατα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Ben Affleck, προσπαθεί να μην «τραβάει την προσοχή» των media που ασχολούνται, ειδικά το τελευταίο διάστημα, μαζί της με μανία και να επικεντρωθεί στη νέα φάση της ζωής της.

Ωστόσο, οι φήμες για το προσωπικό της μέλλον δεν έχουν σταματήσει, με το όνομα του NBA σταρ Τζίμι Μπάτλερ να μπαίνει στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Όλα ξεκίνησαν από μία σύντομη αλληλεπίδραση που είχαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Μπάτλερ να σχολιάζει χιουμοριστικά σε μια ανάρτηση της, «Πόσο ευγενικό θα ήταν εκ μέρους σου να απαντήσεις στο DM μου;».

Jennifer López se divorció recientemente. ¿Quién estaba al acecho y no tardó en tirar ficha? Exacto, el genio de Jimmy Butler pic.twitter.com/fS03xg2xeA — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) September 4, 2024

Η JLo απάντησε με τον ίδιο τόνο, «Έχεις δαχτυλίδι;», προκαλώντας πλήθος σχολίων από τα διεθνή μέσα.

Αν και η απάντησή της ενδεχομένως αναφέρεται στο δαχτυλίδι του πρωταθλήματος NBA, τα μηνύματα αυτά άνοιξαν τον δρόμο για εικασίες περί φλερτ.

Το Twitter - X γέμισε από αντιδράσεις και σχόλια, με αρκετούς να σημειώνουν ότι ο Μπάτλερ «δεν έχασε την ευκαιρία» να δείξει το ενδιαφέρον του προς την Lopez, λίγες εβδομάδες μετά τον χωρισμό της.

Ωστόσο, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, και η επικοινωνία τους φαίνεται να ήταν περισσότερο αθώα και χιουμοριστική.

Με πληροφορίες από: Μust

