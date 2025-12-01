Τι σου συμβαίνει Μπίλι Άιλις: Τα φαρδιά ρούχα έφυγαν και ήρθε το στυλ… ιππασίας (φωτό)

Η Μπίλι Άιλις ήταν αγνώριστη με τη νέα της εμφάνιση. Αφού γιόρτασε την Ημέρα των Ευχαριστιών με την οικογένειά της, η ποπ σταρ απόλαυσε λίγο ελεύθερο χρόνο κάνοντας ιππασία στο Λος Άντζελες, φορώντας μια στενή ιππική στολή για την περίσταση.

Είχε μαζέψει τα μακριά, σκούρα μαλλιά της σε μια σφιχτή αλογοουρά και φαινόταν να φοράει ελάχιστο ή καθόλου μακιγιάζ για την περίσταση. Η 23χρονη τραγουδίστρια των «Birds of a Feather» φορούσε ένα ολόμαυρο σύνολο με μακρυμάνικη μπλούζα με ψηλό γιακά, στενό παντελόνι και μπότες ιππασίας.

Φαινόταν χαλαρή, ενώ ετοιμαζόταν να περάσει τη μέρα της απολαμβάνοντας μια ήσυχη δραστηριότητα, παρόλο που αυτή τη στιγμή φαίνεται να βρίσκεται σε διαμάχη με έναν δισεκατομμυριούχο. Πρόσφατα, η εννέα φορές νικήτρια των Grammy βρέθηκε μπλεγμένη σε μια περίεργη αντιπαράθεση με τον Ίλον Μασκ, αφού του επιτέθηκε με μια από τις πιο σφοδρές κριτικές της χρονιάς για τη συσσώρευση πλούτου.

Πρόσφατα, σε μια σειρά από Instagram Stories, η 23χρονη καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στον 54χρονο Μασκ ως «αξιολύπητο, δειλό κ@θ@ρμ@». «Ο Ίλον Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Δείτε τι θα μπορούσε να κάνει με τα χρήματά του», είχε γράψει η Μπίλι Άιλις.

Όπως ήταν λογικό, ο Ίλον Μασκ έδωσε τη δική του απάντηση στην καλλιτέχνιδα, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι, «δεν είναι και η πιο έξυπνη», αφού τον προέτρεψε να αναδιανείμει τον πλούτο του.

Αυτό συνέβη μετά την κριτική που του άσκησε η Μπίλι Άιλις κατά την παραλαβή του βραβείου για την Καινοτομία στη Μουσική.

«Βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος μοιάζει πραγματικά σκοτεινός και οι άνθρωποι χρειάζονται ενσυναίσθηση και βοήθεια περισσότερο από ποτέ -ειδικά στη χώρα μας. Αν έχετε χρήματα, θα ήταν υπέροχο να τα χρησιμοποιήσετε για καλό -ίσως να δώσετε μερικά σε ανθρώπους που τα χρειάζονται», είχε πει η 23χρονη Άιλις στο κοινό, το οποίο περιλάμβανε διάσημους, όπως ο δημιουργός του Star Wars, Τζορτζ Λούκας, και ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

«Σας αγαπώ όλους, αλλά υπάρχουν μερικοί άνθρωποι εδώ με πολλά περισσότερα χρήματα από εμένα. Αν είστε δισεκατομμυριούχοι, γιατί είστε δισεκατομμυριούχοι; Χωρίς κακία, αλλά δώστε τα χρήματά σας, φιλαράκια», είπε προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους.

Στην εκδήλωση αποκαλύφθηκε ότι η τραγουδίστρια θα δωρίσει 11,5 εκατομμύρια δολάρια από την παγκόσμια περιοδεία της «Hit Me Hard and Soft» σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή και την επισιτιστική ανασφάλεια. Η Άιλις είναι εδώ και καιρό ακτιβίστρια για το περιβάλλον γνωστή για την υπεράσπιση της βιωσιμότητας μαζί με τον αδελφό της, Φινέας Ο'Κόνελ, ο οποίος έχει γράψει και έχει κάνει την παραγωγή των τριών άλμπουμ της.

Η Άιλις έγινε διάσημη σε ηλικία 14 ετών και έγινε ακόμη πιο δημοφιλής με την κυκλοφορία του πρώτου της EP, «Don’t Smile at Me», το 2017. Εκτός από τη μουσική της, βραβευμένη με Grammy, και τις παγκόσμιες περιοδείες της, έχει ασχοληθεί με επαγγελματικές δραστηριότητες από τον κόσμο της ομορφιάς μέχρι τηλεοπτικούς ρόλους.

Έγινε το νεότερο μέλος της λίστας Forbes World's 100 με τους πιο ακριβοπληρωμένους διάσημους το 2019, κερδίζοντας περίπου 53 εκατομμύρια δολάρια από το 2020. Η τραγουδίστρια είχε έσοδα πάνω από 67,5 εκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά singles, σύμφωνα με την Ένωση Δισκογραφικής Βιομηχανίας της Αμερικής. Επίσης, η τραγουδίστρια φέρεται να κέρδισε 25 εκατομμύρια δολάρια από το ντοκιμαντέρ της του 2021 με τίτλο «Billie Eilish: The World’s a Little Blurry», το οποίο αποκτήθηκε από την Apple TV+, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Independent».

