Τελικά πόσο χρειαζόμαστε το toner στη ρουτίνα περιποίησης του προσώπου μας;

To toner προσώπου είναι το πρώτο προϊόν που χρησιμοποιούμε μετά από τον καθαρισμό του προσώπου μας. Μπορείς να το απλώσεις είτε μετά από κάποιο προϊόν ντεμακιγιάζ είτε μετά από ένα καλό καθαριστικό προσώπου.

Κάτι που γνωρίζουμε οι περισσότερες είναι ότι το toner «τονώνει» την επιδερμίδα, στην κυριολεξία. Κάπως έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής έχουν πολύ καλό μάρκετινγκ, αξίζουν όμως σαν σύσταση και πόσο αναγκαία είναι για την καθημερινά μας ρουτίνα ομορφιάς;

H δερματολόγος Dr. Renee Beach παραχώρησε χρήσιμες συμβουλές για τα toner στο thekit.ca και λύνει κάθε απορία που μπορεί να έχουμε γύρω από το προϊόν αυτό.

Κάνουν όλα τα toner την ίδια «δουλειά»;

Στο ερώτημα αυτό η απάντηση της Dr. Βeach είναι αρνητική. Ο ίδιος αιτιολογεί την απάντηση του υποστηρίζοντας ότι τα περισσότερα tοner που κυκλοφορούν στην αγορά έχουν “ξεφύγει” από την παραδοσιακή χρήση και χρησιμότητά τους. Σήμερα, καθένας βρίσκει πολλά προϊόντα που περιέχουν συστατικά όπως γλυκολικό και γαλακτικό οξύ, τα οποία έχουν την ιδιότητα να απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα από την επιδερμίδα, λειαίνοντας ταυτόχρονα το δέρμα. Μπορεί αυτό το αποτέλεσμα να μας ενθουσιάζει, αλλά κάποιος θα έλεγε πως αυτή την ιδιότητα την έχουν τα απολεπιστικά προϊόντα. Επομένως, θα λέγαμε ότι πολλά προϊόντα προωθούνται και διαφημίζονται ως toner ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν τη σύσταση και τον σκοπό των toner. Εδώ ακριβώς οφείλεται και η “κάποια απογοήτευση” που νιώθουμε κάποιες φορές από αυτά τα προϊόντα, καθώς δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα που πιστεύουμε ότι θα δούμε.

Τα Τoner προετοιμάζουν την επιδερμίδα για τα επόμενα προϊόντα;

Aυτή η πρόταση έχει κάποια δόση αλήθειας, σύμφωνα με την ειδικό, ωστόσο αυτό εξαρτάται κατά πολύ από τον τύπο επιδερμίδας μας. Αν έχεις παρατηρήσεις ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιείς αποδίδουν καλύτερα όταν τοποθετούνται πάνω σε βρεγμένη επιδερμίδα, τότε ναι, θα μπορούσε να βοηθήσει το toner σε αυτή την περίπτωση. Δεν χρειαζόμαστε όμως κάποιο εξειδικευμένο προϊόν για να πετύχουμε μία υγρή βάση για καλύτερη απορρόφηση, μπορεί αυτό να συμβεί και με τη χρήση του νερού. Ακόμη, υπάρχουν κάποια toner που περιέχουν συστατικά όμοια με τα αντιηλιακά. Αυτό βοηθά αρκετά σε συνδυασμό με ένα κανονικό αντιηλιακό προσώπου, δηλαδή ο συνδυασμός των δύο είναι αρκετά καλύτερος και προστατεύει καλύτερα το πρόσωπο από την επιδερμίδα.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε toner αντί για κάποιο απολεπιστικό;

Tα καλά νέα σύμφωνα με τη δερματολόγο, είναι ότι τα toner που περιέχουν όμοια συστατικά με κάποια απολεπιστικά, προσφέρουν ήπιο καθαρισμό και απολέπιση της επιδερμίδας και εξυπηρετεί όσες από εμάς έχουμε ευαίσθητη επιδερμίδα, που κοκκινίζει εύκολα. Αν γνωρίζεις ότι η επιδερμίδα σου είναι αρκετά ευαίσθητη τότε καλό θα ήταν να μην πειραματιστείς με κάποιο σκληρό απολεπιστικό αλλά να χρησιμοποιήσεις ένα toner. Πάντως, οι ειδικοί όπως και να έχει υποστηρίζουν τη χημικό peeling για καλύτερο αποτέλεσμα. Σίγουρα δεν θα δεις το αποτέλεσμα που θα σου προσφέρει το χημικό peeling χρησιμοποιώντας ένα toner.

Τελικά ναι ή όχι στο toner;

Η Renee Beach δεν αγαπά τα πολλά βήματα στην καθημερινή ρουτίνα περιποίησης του προσώπου. Για αυτό το λόγο άλλωστε, παραδέχεται και στο thekit.ca ότι δεν χρησιμοποιεί toner. “Είναι άλλο ένα βήμα, απλά για να πούμε ότι κάνουμε κάτι παραπάνω για την επιδερμίδα μας”, υποστηρίζει η ίδια. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι τα toner δεν κάνουν κάποιο “κακό” στην επιδερμίδα, περισσότερο στο χρόνο που ξοδεύουμε για να περιποιηθούμε το πρόσωπο μας. Δεν θα πάθουμε κάτι αν παραβλέψουμε αυτό το βήμα, ωστόσο αν θέλεις να νιώθεις και φυσικά σου αρέσει να αφιερώνεις πολύ χρόνο για να περιποιηθείς το πρόσωπο σου, τότε απλά just do it!

