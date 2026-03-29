Τελεσίγραφο από τη Βανέσα Τραμπ στον Τάιγκερ Γουντς

«Τελευταία φορά...». Αντιμέτωπος με το άγριο πρόσωπο της Βανέσα Τραμπ φαίνεται να ήρθε, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα αμερικανικά ΜΜΕ, ο Τάιγκερ Γουντς, μετά τη σύλληψή του την Παρασκευή για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ φαίνεται να έδωσε τελεσίγραφο στον διάσημο γκόλφερ, λέγοντας ότι δεν θα ανεχθεί πλέον ανάλογο επεισόδιο.

«Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη. Είναι τσαντισμένη και ταυτόχρονα απογοητευμένη», ανέφερε πηγή που βρίσκεται κοντά στο ζευγάρι. «Ο Τάιγκερ πρέπει να το ελέγξει, αλλιώς η Βανέσα θα προχωρήσει», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τάιγκερ Γουντς εμφανίστηκε μετανιωμένος απέναντι στη σύντροφό του και δεσμεύτηκε να διορθώσει τα λάθη του.

Πηγή: skai.gr

