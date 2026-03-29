Η Βανέσα Τραμπ πραγματοποίησε τις πρώτες της αναρτήσεις στα social media μετά τη σύλληψη του συντρόφου της Τάιγκερ Γουντς, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος.
Η πρώτη φωτογραφία που «ανέβασε» η πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, απεικονίζει τη 18χρονη κόρη της Κάι Τραμπ να ποζάρει με τον Άλαν Κούρνικοφ και τον Τζέισον Στέισι στο Miami Open.
Η δεύτερη ανάρτηση ήταν ένα βίντεο της Kai να κάνει διάλογο με θαυμαστές στο Instagram. «Η μαμά μου με μύησε στο γκολφ», είπε η 18χρονη Κάι.
Η Βανέσα Τραμπ απέφυγε να κάνει την οποιαδήποτε αναφορά στις «περιπέτειες» του νυν συντρόφου της, ο οποίος έχει εντοπιστεί αρκετές φορές να έχει κάνει χρήση αλκοόλ και να οδηγεί.
Μόλις την Παρασκευή, ο 50χρονος Τάιγκερ Γουντς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με ανατροπή στο νησί Τζούπιτερ της Φλόριντα.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο θρυλικός παίκτης γκολφ οδηγούσε ένα «σκουρόχρωμο Land Rover» όταν επιχείρησε να προσπεράσει ένα φορτηγό καθαριότητας, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του.
