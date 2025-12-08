Τέιλορ Σουίφτ-Σελένα Γκόμεζ: Στη σουίτα των Chiefs για τον Tράβις Kέλσι

Η σούπερ σταρ της ποπ, Τέιλορ Σουίφτ, έδωσε για άλλη μια φορά το «παρών» στο Στάδιο Αροουχεντ την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, για να στηρίξει τον αρραβωνιαστικό της, Tράβις Kέλσι, στον αγώνα των Kansas City Chiefs με τους Houston Texans.

Η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία είναι γνωστή ως η πιο αφοσιωμένη θαυμάστρια του αθλητή, δεν ήταν μόνη της. Μαζί της στη σουίτα του σταδίου βρισκόταν η καλύτερή της φίλη, η τραγουδίστρια και ηθοποιός, Σελένα Γκόμεζ, σύμφωνα με ανάρτηση ενός χρήστη στο X.

My parents sitting next to Taylor Swift rn 😂😂😂😂 whatever pic.twitter.com/IbwwmmuouB — rue ⭐️ (@twoheartsrry) December 8, 2025

«Οι γονείς μου κάθονται δίπλα στην Τέιλορ Σουίφτ και τη Σελένα Γκόμεζ, είμαι έτοιμος να λιποθυμήσω», έγραψε χαρακτηριστικά ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε ένα screenshot με μήνυμα της μητέρας του, η οποία με ενθουσιασμό επιβεβαίωνε την εμφάνιση της σταρ.

Η παρουσία της Σουίφτ στον αγώνα των Chiefs αποτελεί την πέμπτη δημόσια εμφάνισή της σε παιχνίδι της ομάδας από τότε που η ίδια και ο Tράβις Kέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον Αύγουστο, όπως αναφέρει το People.

🎥| More of Taylor and Selena at the Chiefs game tonight pic.twitter.com/AhEcc2STys — Taylor Swift Edits (@TSwiftEdits_13) December 8, 2025

Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει κατά τη διάρκεια της ιστορικής περιοδείας «Eras» της Σουίφτ. O διάσημος αθλητής στο παρελθόν είχε αποκαλύψει ότι προσπάθησε να δώσει ένα βραχιόλι φιλίας με τον αριθμό τηλεφώνου του σε μία από τις πρώτες συναυλίες της περιοδείας. Ο γάμος τους αναμένεται τον καλοκαίρι του 2026.

