Η οικογένεια Σάιρους βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της διεθνούς δημοσιότητας, όταν μια γυναίκα κατέθεσε αγωγή ισχυριζόμενη πως είναι η βιολογική μητέρα της Μάιλι Σάιρους. Παρά τις καταγγελίες, το δικαστήριο απέρριψε την υπόθεση οριστικά, βάζοντας τέλος σε μια ιστορία που προκάλεσε έντονη συζήτηση και πληθώρα σεναρίων.

Η αγωγή που ανέτρεψε τα πάντα

Η γυναίκα, ονόματι Jayme Lee, υποστήριξε σε δικαστική κατάθεση ότι έφερε στον κόσμο την καλλιτέχνιδα όταν ήταν μόλις 12 ετών. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ακολούθησε μια «ιδιωτική συμφωνία υιοθεσίας» με τον Billy Ray Cyrus και την τότε σύζυγό του, Tish Cyrus.

Η Lee κατηγόρησε το ζευγάρι για αθέτηση συμβολαίου, απάτη, παραπλάνηση, συναισθηματική βλάβη και παρεμπόδιση γονικών δικαιωμάτων. Ζήτησε, μάλιστα, να γίνουν και εξετάσεις DNA που θα επιβεβαίωναν, σύμφωνα με την ίδια, τη βιολογική της σχέση με τη διάσημη τραγουδίστρια.

Billy Ray Cyrus responds to woman claiming she’s Miley Cyrus’ biological mother in lawsuit https://t.co/CEfBk6GP0g pic.twitter.com/kgom3UmV9n — Page Six (@PageSix) December 8, 2025

Η αντίδραση του Billy Ray Cyrus

Ο Billy Ray απάντησε άμεσα και κατηγορηματικά. Μέσω των δικηγόρων του χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «ψευδείς και παράλογους» και την αγωγή «πράξη παρενόχλησης». Εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι τέτοιοι αβάσιμοι ισχυρισμοί χρησιμοποιήθηκαν για να πλήξουν τη φήμη του και να εμπλακεί το όνομα της κόρης του σε μια υπόθεση που θεωρούσε «εντελώς ανυπόστατη».

Η απόφαση του δικαστηρίου

Στις 5 Δεκεμβρίου, ο δικαστής απέρριψε την αγωγή και η υπόθεση έκλεισε οριστικά. Παράλληλα, το δικαστήριο υποχρέωσε την ενάγουσα να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα στον Billy Ray. Η απόφαση αποτέλεσε σαφή ένδειξη ότι η υπόθεση δεν διέθετε επαρκή τεκμηρίωση για να προχωρήσει, επιβεβαιώνοντας νομικά ότι δεν υπάρχει καμία βάση στους ισχυρισμούς της Lee. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ούτε η Μάιλι Σάιρους ούτε η μητέρα της, Tish Cyrus, προέβησαν σε κάποια δήλωση σχετικά με την αγωγή ή την απόρριψή της.

Τα τελευταία χρόνια η οικογένεια Σάιρους έχει απασχολήσει τα διεθνή μέσα. Η Tish και ο Billy Ray χώρισαν το 2022 μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες γάμου, γεγονός που φέρεται να επηρέασε και τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Ωστόσο το 2025 καταγράφηκαν σημάδια συμφιλίωσης: ο Billy Ray συνεχάρη δημόσια την κόρη του για τον αρραβώνα της με τον μουσικό Maxx Morando, κάτι που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη αποκατάστασης των οικογενειακών δεσμών. Η αγωγή ήρθε σε μια ευαίσθητη στιγμή για την οικογένεια, αλλά η γρήγορη δικαστική έκβαση απομάκρυνε έναν πιθανό νέο γύρο εντάσεων.

Πηγή: skai.gr

